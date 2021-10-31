علاج نفسي وفحوصات طبية لنجل شاروخان بعد خروجه من السجن

تشعر أسرة النجم الشهير شاروخان بالقلق على ابنها آريان الذي خرج من السجن أمس بكفالة بعد 28 يوما في السجن إثر تورطه في قضية مخدرات.

عاد آريان 23 عاما إلى منزله، وتشعر والدته جوري خان بالقلق على حالته الصحية والنفسية بسبب احتجازه ما يقرب من شهر، وقررت الأسرة إخضاعه لفحوصات طبية واستشارات نفسية من بين العديد من الأمور الأخرى.

تشعر الأسرة أن آريان مر بتجربة مريرة بعد حجزه في سجن آرثر في ظل وباء كورونا، وصغر سنه وصعوبة التجربة، وبقائه بعيدا فترة طويلة، كما أنه لم يكن يتناول طعامه داخل السجن.

ستجري الأسرة اختبار دم شامل لآريان إلى جانب عرضه على خبراء تغذية، كما قررت والدته ووالده شاروخان تعيين حارس شخصي له بمفرده.

وقال مصدر مقرب من العائلة، إن آريان احتجز مع مجرمين داخل أربعة جدران، وتعرض لظروف احتجاز رهيبة، ولم يكن الأمر هينا عليه، وتعتقد الأسرة أنه يعيش حالة من الصدمة.

وقررت الأسرة إبعاد آريان عن الحفلات وأصدقائه، والأضواء لفترة من الوقت.

قررت محكمة مومباي العليا الإفراج عن آريان نجل شاروخان بكفالة بعد 25 يوما من الحبس على ذمة قضية المخدرات الكبرى التي تصدرت أخبارها عناوين الصحف طوال الفترة الماضية.

عارض مكتب مكافحة المخدرات طلب الكفالة بشدة، زاعما أن الشاب الذي يبلغ من العمر 23 عاما، لم يكن مجرد مستهلك للمخدرات، ولكنه متورط في الإتجار غير المشروع لهذه المواد الممنوعة بحسب صحيفة التايم الهندية.

ترى قوات المكافحة أن أريان كان على علم بوجود المواد المخدرة على متن السفينة السياحية، وعلى صلة بتجار المخدرات والموزعين، رغم عدم وجود أي مادة بحوزته لحظة القبض عليه.

فيما يرى فريق الدفاع عن نجل شاروخان بأنه تم الإيقاع به، وأن اعتقاله تم بطريقة غير شرعية، وليست مثبتة بالأدلة، مؤكدا أنه ذهب للحفل بصحبة صديق له ولم يكن على علم بوجود المخدرات.

رسائل الواتساب

نشرت مواقع الهندية نسخة من رسائل واتساب التي اعتمد عليها مكتب مكافحة المخدرات في مومباي للقبض على آريان نجل شاروخان في القضية الشهيرة.

تأجلت جلسة الاستماع الخاصة بطلب الإفراج عن نجل شاروخان إلى يوم غد الأربعاء، من قبل محكمة مومباي العليا، وتستأنف الجلسة بعد ظهر الغد، للنظر في أمر الإفراج بكفالة عن آريان خان الذي سيقضي ليلة أخرى في السجن.

وتورطت الممثلة الشابة أنانيا باندي في قضية نجل شاروخان بسبب رسائل واتساب التي بينها وبين آريان، وتم استدعائها أكثر من مرة للتحقيق معها على ذمة القضية.

نشر موقع الهند اليوم، المحادثة بين آريان وأنانيا التي دارت حول شراء كميات كبيرة من الأدوية المخدرة من شخص يسمى أشيت كومار، أن نجل شاروخان طلب منه عقاقير بقيمة 80 ألف روبية.

وتسعى قوات مكافحة المخدرات حاليا للوصول إلى المحادثات التي تمت بين آريان وثلاثة شباب آخرين من أبناء المشاهير بخلاف أنانيا بانداي.