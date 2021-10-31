إنتر ميلان يهزم أودينيزي بثنائية في الدوري الإيطالي

فاز فريق إنتر ميلان على نظيره أودينيزي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإيطالي.

سجل خواكين كوريا هدف إنتر ميلان الأول في شباك أودينيزي، في الدقيقة 60، من عمر المباراة، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثاني للأفاعي، في الدقيقة 68.

سيطر إنتر ميلان على مجريات المباراة بنسبة استحواذ بلغت 62 %، وسدد 15 تسديدة على المرمى ، منهم 5 تصويبات على مرمى أودينيزي، جاء منهم هدفين.

في المقابل سدد أودينيزي 9 تصويبات خلال اللقاء، منهم 5 تسديدات على مرمى إنتر ميلان.

ترتيب إنتر ميلان وأودينيزي:

بتلك النتيجة رفع إنتر ميلان رصيده إلى 24 نقطة، في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 11 نقطة، في المركز الـ 14.