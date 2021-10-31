احتفالات رأس السنة.. محمد عساف فى أمريكا 3 ديسمبر

نشر الفنان محمد عساف،، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى توتير يعلن فيه عن تفاصيل حفله فى الولايات المتحدة الأمريكية والتى من المقرر لها 3 ديسمبر المقبل.

وقال محمد عساف الذى نشر البوستر الخاص بالحفل: "موعدنا معكم إن شاء الله أنا وصديقي الفنان الكبير عمر العبد اللات بمجموعة من الحفلات في الولايات المتحدة الأمريكية بتنظيم من شركة بيترا إيفنت، أتشرف بكم وبوجودكم".

وكان وصل الفنان محمد عساف إلى فلسطين للالتقاء بفرقة أوتار الموسيقية بقيادة المايسترو يعقوب الاطرش في استديو أوتار للبدء بتحضيرات جولة عروض غنائية بين الجاليات العربية في الولايات المتحدة وكندا بمرافقة النجم الأردني عمر عبد اللات تبدأ في النصف الثاني من شهر نوفمبر، وتستمر حتى عروض الاحتفال برأس السنة.

جاء ذلك بعد انقطاع طويل تسببت به جائحة كورونا منعت عساف من الالتقاء بفرفته في فلسطين وتنفيذ عروض اعتاد الجمهور العربي عليها خلال السنوات الماضية.

حيث نشر عساف صورة تجمعه في المايسترو يعقوب عبر إنستجرام كتب عليها: "مع المايسترو بعد سنتين غياب".

جدير بالذكر أن عساف يستعد لإحياء إحدى ليالي مهرجان الموسيقى العربية على مسرح دار الأوبرا المصرية يوم 12 نوفمبر والذي يقام على مسرح النافورة.

أحدث أعمال محمد عساف

طرح المطرب محمد عساف عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب فيديو كليب أغنية "عالحارة"، وهي الأغنية الخامسة التي يطرحها من ألبومه الجديد "قصص عن فلسطين".

أغنية "عالحارة" التى قدمها محمد عساف من كلمات سامي عفانة، ألحان محمد عساف، توزيع وهندسة صوتية محمود عمار، والكليب من إخراج صلاح الحو.

الاغنية الفلسطينية

وكان قال المطرب الفلسطيني محمد عساف إن الأغنية الفلسطينية والتراث الفلسطيني بشكل عام مليء بالأغانى والألحان التى شهد بها الفلسطينيون على مر التاريخ.

وأضاف محمد عساف، خلال حواره الخاص ببرنامج "الصباح" المذاع على فضائية "سكاى نيوز" بالعربية، أن التراث الفلسطيني بالتحديد تراث عظيم ومميز منذ الاحتلال البريطانى والإسرائيلى.

وأشار إلى أن قدوته بالفن الفلسطيني "أبو عرب"، مؤكدا أن من أبرز الفرق الفلسطينية فرقة المجموعة وفرقة العاشقين، والتى ذاع صيتها فى خلال الـ50 سنة الماضية.

وأوضح المطرب الفلسطيني أن هناك ملحنين فلسطينيين غير معروفين على المستوى العربى بالرغم من تميزهم، مؤكدا أن التراث الفلسطيني بنى على فرق غنائية وليس على مطربين منفردين.

وأكد المطرب الفلسطيني أنه غنى في بداياته لمحمود درويش ضمن ألبومه الأول، لافتا إلى أنه يحضر أغنية جديدة باللون العراقي بعنوان "شو ها الحلاوة"، وذلك بعد نجاحه فى أغنية "مكانك خالى" العراقية، منوها إلى أنها أغنية بسيطة ولحنها رائع.

ولفت إلى أن الأغنية الجديدة ذات طابع "فرايحي"، منوها إلى أن كلمات رامي العبودي وتوزيع عثمان عبود، مشيرا إلى أنه ضد غناء اللون الواحد طالما يستطيع المطرب أن يعطي كل لون حقه.