عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

احتفالات رأس السنة.. محمد عساف فى أمريكا 3 ديسمبر

محمد عساف
محمد عساف

نشر الفنان محمد عساف،، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى توتير يعلن فيه عن تفاصيل حفله فى الولايات المتحدة الأمريكية والتى من المقرر لها 3 ديسمبر المقبل. 

 

وقال محمد عساف الذى نشر البوستر الخاص بالحفل: "موعدنا معكم إن شاء الله أنا وصديقي الفنان الكبير عمر العبد اللات بمجموعة من الحفلات في الولايات المتحدة الأمريكية بتنظيم من شركة بيترا إيفنت، أتشرف بكم وبوجودكم".

 

وكان وصل الفنان محمد عساف إلى فلسطين للالتقاء بفرقة أوتار الموسيقية بقيادة المايسترو يعقوب الاطرش في استديو أوتار للبدء بتحضيرات جولة عروض غنائية بين الجاليات العربية في الولايات المتحدة وكندا بمرافقة النجم الأردني عمر عبد اللات تبدأ في النصف الثاني من شهر نوفمبر، وتستمر حتى عروض الاحتفال برأس السنة.

 

جاء ذلك بعد انقطاع طويل تسببت به جائحة كورونا منعت عساف من الالتقاء بفرفته في فلسطين وتنفيذ عروض اعتاد الجمهور العربي عليها خلال السنوات الماضية.

حيث نشر عساف صورة تجمعه في المايسترو يعقوب عبر إنستجرام كتب عليها: "مع المايسترو بعد سنتين غياب".

جدير بالذكر أن عساف يستعد لإحياء إحدى ليالي مهرجان الموسيقى العربية على مسرح دار الأوبرا المصرية يوم 12 نوفمبر والذي يقام على مسرح النافورة.

أحدث أعمال محمد عساف 

طرح المطرب محمد عساف عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب فيديو كليب أغنية "عالحارة"، وهي الأغنية الخامسة التي يطرحها من ألبومه الجديد "قصص عن فلسطين".

أغنية "عالحارة" التى قدمها محمد عساف من كلمات سامي عفانة، ألحان محمد عساف، توزيع وهندسة صوتية محمود عمار، والكليب من إخراج صلاح الحو.

الاغنية الفلسطينية 

وكان  قال المطرب الفلسطيني محمد عساف إن الأغنية الفلسطينية والتراث الفلسطيني بشكل عام مليء بالأغانى والألحان التى شهد بها الفلسطينيون على مر التاريخ.

وأضاف  محمد عساف، خلال حواره الخاص ببرنامج "الصباح" المذاع على فضائية "سكاى نيوز" بالعربية، أن التراث الفلسطيني بالتحديد تراث عظيم ومميز منذ الاحتلال البريطانى والإسرائيلى.

عروض في الولايات المتحدة وكندا.. محمد عساف في نشاط فني مكثف

محمد عساف يهنئ نادر حمودة على كليب جمالك قلق

وأشار إلى أن قدوته بالفن الفلسطيني "أبو عرب"، مؤكدا أن من أبرز الفرق الفلسطينية فرقة المجموعة وفرقة العاشقين، والتى ذاع صيتها فى خلال الـ50 سنة الماضية.

وأوضح المطرب الفلسطيني أن هناك ملحنين فلسطينيين غير معروفين على المستوى العربى بالرغم من تميزهم، مؤكدا أن التراث الفلسطيني بنى على فرق غنائية وليس على مطربين منفردين.

وأكد المطرب الفلسطيني أنه غنى في بداياته لمحمود درويش ضمن ألبومه الأول، لافتا إلى أنه يحضر أغنية جديدة باللون العراقي بعنوان "شو ها الحلاوة"، وذلك بعد نجاحه فى أغنية "مكانك خالى" العراقية، منوها إلى أنها أغنية بسيطة ولحنها رائع.

ولفت إلى أن الأغنية الجديدة ذات طابع "فرايحي"، منوها إلى أن كلمات رامي العبودي وتوزيع عثمان عبود، مشيرا إلى أنه ضد غناء اللون الواحد طالما يستطيع المطرب أن يعطي كل لون حقه.

محمد عساف الفنان محمد عساف الولايات المتحدة الامريكية اخبار محمد عساف اعمال محمد عساف اغانى محمد عساف

موضوعات متعلقة

أحمد جمال يحيي حفلا غنائيا في بورسعيد الثلاثاء

أول تعليق من مصطفى فهمى على اتهامات طليقته فاتن موسى

مصر وتونس.. أبرز المشاركات العربية فى مهرجان أيام قرطاج السينمائى

كلاكيت تانى مرة.. كاظم الساهر يحيى حفلا فى دبى 26 نوفمبر المقبل

عروستي يتصدر.. تعرف علي إيرادات 8 أفلام في يوم

ظهور دلال عبد العزيز في فرق خبرة.. موعد عرض 3 أفلام جديدة

المركز القومي للسينما يفتتح الموسم الرابع لنادي أوبرا الإسكندرية

حمد البلوشي يطرح أغنية جديدة بعنوان "مدارات الفخر"

ترشيحاتنا

لافروف: لا يمكن استئناف الاتفاق النووي مع إيران إلا بصورته الأصلية

لجنة المسابقات تعلن عقوبات المظاليم.. إيقاف أمير عزمي 8 مباريات وغرامات بالجملة

التعليم: غرامة 10 جنيهات للطالب الثانوي المتغيب عن مدرسته بدون عذر

تنفيذ البرامج البحثيه لتطبيق نماذج زراعيه ناجحه في جنوب سيناء

القانون يحظر دفن النفايات المشعة في المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة

الرئيس السيسي يصل مطار جلاسجو الدولي للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهمة جلاسكو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

أول تعليق من مصطفى فهمى على اتهامات طليقته فاتن موسى

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

الإسكان: الإعلان عن تدشين مدينة رأس الحكمة قريباً

بسبب الواجب.."خناقة مكتوبة" بين معلمة وولية أمر داخل كراسة تلميذ|صورة

واحد في المليون.. وزير الري يكشف حقيقة تصريحات انهيار سد النهضة

مستشفى النجوم : تدهور الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى ..إصابة أحمد فلوكس وكريم محسن بـ كورونا

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة الحرب الكيميائية.. وزير الدفاع يشهد "مجد-16" من تنفيذ إدارة المدفعية بالذخيرة الحية

استمر 29 ساعة.. أبوفلة يطلق بثا مباشرا ضخما لجمع مليون دولار للاجئين

منتهي الهلع.. شاهد | كيف احتفل نجوم الفن بـ الهالوين

زواج طفلة عراقية عمرها 12 عامًا يثير الغضب.. ورد فعل صادم منها|شاهد

فيديو

بالاشتراك مع خطيبها.. قصة فتاة قتلت والداها بسبب قسوته.. فيديو جراف

بشكل مفاجئ.. تدهور الحالة الصحية للإعلامية أسماء مصطفى "فيديو جراف"

بحرق المنزل.. شاهد أغرب حالات الانتقام الزوجي

فيديوجراف ..التحرش بابنة نشوى مصطفى ..فنانات تعرضن للتحرش

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ