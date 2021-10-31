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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حافلة الزمالك تصل استاد "برج العرب" لمواجهة طلائع الجيش

حافلة الزمالك صورة
حافلة الزمالك "صورة أرشيفية"

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستاد الجيش ببرج العرب، استعدادا لخوض  مباراة  طلائع الجيش المقرر لها في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

 

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون عن التشكيل الرسمي لخوض اللقاء على أن يجري بعدها اللاعبون علميات الإحماء.


ويخوض الزمالك المباراة بقائمة ضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة  - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور  - محمد أوناجم - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.

الزمالك طلائع الجيش رج العرب كارتيرون الدوري الممتاز

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