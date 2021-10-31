المصيلحي يزف بشرى بشأن إضافة المواليد لبطاقات التموين

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الاستمرار فى تنقية قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة دعم السلع التموينية، مؤكدا أن ذلك أمر ضرورى حتى يصل الدعم لمستحقيه ودعم الفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من دعم الخبز قبل بدء التنقية كان يبلغ 81.5 مليون مواطن والآن أصبح 71 مليون فقط، دون أن يضار مواطن واحد.

وردا على سؤال حول إضافة المواليد للبطاقات التموينية فقد أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا يوجد اعتماد مالى لإضافة المواليد، موضحا أن ما تم فى هذا الملف هو السماح بإضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجا وفقا لضوابط وشروط محددة.

ولفت وزير التموين، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، إلى أن التحول للدعم النقدى المشروط أمر يحتاج إلى نقاش موسع وخطة استراتيجية حتى يتم توعية المواطن بمزايا هذا النظام، مؤكدا أنه يرفع من كفاءة منظومة الدعم ويقلل من الفاقد.