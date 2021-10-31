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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتصدر الدوري بفوز صعب 1-0 على البنك

محمد شريف
محمد شريف

انتهت أحداث  مباراة الأهلي و البنك الأهلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب السلام "الأهلي وي" ، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.


الشوط الأول.. 


استحوذ البنك الأهلي على الكرة بشكل مميز، منذ الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وظهر بشكل رائع في وسط الملعب، ولكن لم يتمكن هجوم البنك من الوصول إلى علي لطفي حارس مرمى الأهلي.

تدخل محمد فتحي لاعب البنك الأهلي، وأكرم توفيق لاعب الأهلي في كرة مشتركة بقوة أدت إلى طلب الجهاز الطبي للفريقين في الدقيقة ٦ من عمر المباراة، وتلقى الثنائي العلاج سريعاََ واستمرا في المباراة.

تمكن الأهلي من اقتناص الكرة في الدقيقة 10 من عمر المباراة وتوغل مجدي قفشة وسدد كرة رائعة على مرمى محمود الزنفلي حارس مرمى البنك الأهلي ولكن تألق وأبعد الكرة ببراعة.

مرر محمد مجدي قفشة كرة  رائعة من امام منطقة الجزاء على رأس بيرسي تاو الذي سدد الكرة برأسية تمر بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 20 سدد تاو لاعب الأهلي كرة من خارج الملعب تصدى لها الزنفلي حارس فريق البنك وارتد على خط منطقة الجزاء وسددها ميكسيوني لاعب الأهلي برأسية أبعدها مدافع البنك الأهلي عن مرمى فريقه.

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60 دقيقة.. الأهلي يكثف الهجوم ويسعى لفك شفرة البنك

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مباراة الفرص الضائعة.. الأهلي والبنك تعادل سلبي نتيجة الشوط الأول

وأهدر عمرو السولية لاعب الأهلي فرصة هدف في الدقيقة 23 من عمر المباراة بعد ارتداد الكرة من الزنفلي ليسددها السولية بطريقة غريبة خارج المرمى.


في الدقيقة 31 هدد البنك الأهلي مرمى المارد الأحمر، وكاد أن يتقدم بالهدف الأول من خلال عرضية جيدة خرج علي لطفي حارس مرمى الأهلي بطريقة خاطئة ومرت منه الكرة التي كادت ان تسكن الشباك.

الشوط الثاني.. 
أجرى بيتسو موسيماني التبديل الأول للأهلي بخروج محمد هاني ونزول محمد شريف بدلاََ منه لدعم هجوم المارد الأحمر.

اشتعلت المباراة ولم يهدأ لاعبي الأهلي منذ بداية شوط المباراة الثاني، ووصل لاعبي الأهلي لمرمى محمود الزنفلي حارس مرمى البنك أكثر من مرة  ولكن دون ترجمة لأهداف.

سدد عمرو السولية صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 61 من عمر المباراة، تمكن محمود الزنفلي حارس مرمى البنك من التصدي لها ولكن تابعها محمد شريف وأسكنها الشباك.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط محتلاََ المركز الأول، بينما يتجمد رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط ويحتل المركز السادس.

تشكيل البنك الأهلي جاء كالآتي:
حراسة المرمى : محمود الزنفلي

الدفاع : أحمد ياسين - أمير مدحت - يعقوبو - عاصم صلاح

الوسط : محمد فتحي - محمود سيد - أحمد سعيد - محمد هلال

الهجوم : محمد بسيوني - فادي فريد.


وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:
حراسة المرمى : علي لطفي

الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة

الهجوم : بيرسي تاو - لويس ميكيسوني

الأهلى الدوري الممتاز البنك الاهلي مجدي قفشة عمرو السولية اكرم توفيق محمد مجدي قفشة حارس مرمى الاهلى

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