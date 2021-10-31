تفاصيل اختطاف أب لـ ابنته وتقيدها بالسلاسل لمدة 3 سنوات.. فيديو

علق الإعلامي محمد الباز على واقعة تقييد طفلة لا يتجاوز عمرها 12 عاما بالسلاسل لمدة 3 أعوام، بالدقهلية، قائلا:" الأهالي سمعت أصوات من داخل منزل مهجور وعند مهاجمة المنزل وجدوا "شهد" صاحبه الـ 12 عاما مقيدة بالسلاسل".



وأضاف “الباز” خلال تقديمه برنامج “آخر لنهار” المذاع على قناة “النهار”، :" الناس اكتشفت أن والدها هو اللي عمل فيها كدا بسبب الانفصال عن زوجته".



وكشفت والدة الطفلة شهد، كواليس الحادثة، قائلة:" والدها قام بإخباري أنها تعيش في القاهرة مع أقاربه، وكان يتهرب دائما بهذه الإجابة لمدة 3 سنوات.

وأوضحت الطفلة "شهد"، أن والدها كان يحضر لها الطعام يوما ويختفي يوما، مشددة على أنه لم يخبرها عن سبب اختطافه لها طوال هذه الفترة.

وأضاف خال الطفلة، أن شهد كانت تقيم معه بعد انفصال والدها ووالدتها، مشددا على أن والد شهد قام بتعذيب شقيقته بنفس الطريقة.

وأكد أنه لم يكن يتوقع أن يقوم والد الطفلة بتعذيبها بذلك الشكل، مطالبا بالتدخل ومساعدة شهد لاستكمال تعليمها.