بعشق كل حاجة فيك.. إيمي سمير غانم تتذكر والدها بكلمات رومانسية

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة لوالدها الراحل سمير غانم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت إيمي سمير غانم علي صورة والدها الراحل سمير غانم، كاتبة: “بحبك و بحب شكلك و بحب روحك، بعشق كل حاجه فيك”.



ورحل الفنان القدير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.



وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس الماضي، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عامًا.

يذكر أن آخر أعمال النجمة ايمي سمير غانم كانت مسلسل "نيللى وشريهان" مع شقيقتها دنيا سمير غانم.

المسلسل الكوميدي من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، ويصوّر العمل حكاية نيللي وشريهان وهما فتاتان في منتصف العشرينيات من العمر، جميلتين وتربطهما صلة قرابة، لكنهما لا تعرفان بعضهما.