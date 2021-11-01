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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم إطاحته.. فرج عامر يعلن عن بناء نادي سموحة العلمين

المهندس محمد فرج
المهندس محمد فرج عامر

أعلن المهندس محمد فرج عامر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن بناء نادي سموحة العلمين، رغم إطاحته من مقعد رئاسة نادي سموحة بعد الانتخابات.

 

وكتب فرج عامر في منشور له: “سوف أقوم ببناء نادي سموحة العلمين وسوف يكون أشيك نادي في الشرق الاوسط، و أجمل نادي”.

 

وأوضح فرج عامر: “العطاء لنادي سموحة واعضاءه مني ليس مرتبط بأي منصب ولن أتخلي عن أي شئ لصالح أعضاء وعضوات نادي سموحة، ماحييت لأن هناك إلتزام أدبي وحب وإحترام متبادل بيني وبين الأعضاء”.  

 

وعقب فرج عامر: “ليس بالضرورة أن أكون صاحب منصب في النادي لكي أخدم أعضاء وعضوات النادي، وعلم سموحة سوف يرفرف علي ارض العلمين لايعلوة إلا علم مصر وتحيا مصر”.

 

جدير بالذكر أنه فاز المحاسب وليد عرفات بمقعد رئاسة نادي سموحة بعد انتخابات شرسة متفوقاً على المهندس محمد فرج عامر الذي شغل نفس المنصب لفترة طويلة.

 

وأعلن نادي سموحة عبر بيان رسمي أن الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة أسفرت عن فوز وليد عرفات بمنصب رئيس النادي على حساب فرج عامر.

 

وترأس فرج عامر نادي سموحة على مدار 23 عاماً كاملة منذ عام 1998 قبل أن يترك منصبه لصالح وليد عرفات الذي سيرأس النادي لمدة 4 أعوام قادمة حتى عام 2025.

 

وشهدت انتخابات سموحة جدلا قانونيا واسع بعد صدور قرار من مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية بإيقاف الانتخابات لحين البت في طعون المرشح على مقعد الرئاسة محمد مجاهد والمستبعد من الانتخابات ولكن إدارة سموحة قررت إقامة الانتخابات في موعدها.

 

وبمجرد انتخابات وليد عرفات، بدأت بعض التساؤلات تطفو على سطح الأحداث داخل نادي سموحة ليخرج وليد عرفات بتصريحات تلفزيونية ليجيب علي تساؤلات الجميع.

 

بعد إطاحته بـ فرج عامر.. وليد عرفات يكشف كواليس فوزه وخططه لتطوير سموحة

رئيس سموحة الجديد يكشف موقفة من الغنيمي وصراع فرج عامر ومجاهد

 

رئيس سموحة الجديد يكشف موقفه من فريق الكرة 

 

أكد وليد عرفات رئيس نادي سموحة السكندري الجديد، أن أحمد سامي المدير الفني للفريق مستمر في منصبه ولا نية لإجراء أي تعديلات بشأن الجهاز الفني.

 

وقال عرفات إنه سيعقد جلسة مع أحمد سامي عقب لقاء المصري بالدوري لمناقشة كافة احتياجاته.

 

وأشار إلى أن المجلس الجديد سيخفض ميزانية كرة القدم بشروط ألا تخل بمستقبل الفريق وبالرؤية الفنية التي تساعد سموحة على تقديم مستويات طيبة.

 

وتابع وليد عرفات رئيس نادي سموحة الجديد أنه نفذ خطة هادئة في انتخابات ناديه من أجل خدمة أعضاء الجمعية العمومية وبدون ضجيج أو نفقات مبالغ فيها.

 

وأوضح عرفات إن ما حدث في نادي سموحة عرس ديمقراطي مؤكدا أنه يعد بتنفيذ كل مطالب الجمعية العمومية.

 

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