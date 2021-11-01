أمريكا.. قنبلة مولوتوف تحرق أحد متاجر نيويورك |فيديو

ألقت قوات الشرطة في نيويورك، اليوم الأحد، القبض على مشتبه به بتهمة إلقاء قنبلة مولوتوف في متجر للأطعمة في بروكلين.

وقالت شرطة نيويورك في بيان لها، إنه تم اعتقال المشتبه به واسمه جويل مانجل، بسبب استخدامه لقنابل حارقة، التي اسفرت عن تلف وتدمير مخزن مواد غذائية في بروكلين.

وأشارت قوات الإطفاء إلى أنها استجابت على الفور لبلاغ حول وقوع حريق في المتجر، وأنها وفرت المساعدة الطبية لشخص أصيب بجروح بسيطة.

والتقطت كاميرات المراقبة مقطع فيديو أظهر شخصا وهو يفتح باب المتجر ليشتعل فجأة ويهرع العاملون هربا للنجاة بحياتهم.