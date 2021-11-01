توابع أزمة الغواصات النووية| ماكرون: رئيس وزراء أستراليا كاذب

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين: إن رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، كذب عليه بشأن المفاوضات السرية حول صفقة الغواصات النووية.

ووفقا لوكالة فرانس برس، سأل صحفي أسترالي ماكرون "هل تعتقد أن سكوت موريسون كذب عليك؟، فرد الرئيس الفرنسي "أنا لا أعتقد. أنا أعلم ذلك".

وأضاف: "نحن نتحدث، سنرى ماذا سيفعل، أنا أكن الكثير من الاحترام لبلدكم والكثير من الاحترام لشعبكم، لكن عندما نكن الاحترام يجب أن يكون ذلك من الجهتين، وأن يكون أسلوب التصرف وفقا لهذه القيم".

وكانت فرنسا عبرت عن غضبها بعد قرار أستراليا المفاجئ بفسخ عقد مع فرنسا من دون إنذار مسبق لشراء 12 غواصة فرنسية ذات دفع تقليدي بقيمة 90 مليار دولار أسترالي.

كما شن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هجوم على كل من بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة بسبب أزمة صفقة الغواصات واتفاقية "أوكوس".

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد، في ختام قمة مجموعة العشرين في العاصمة الإيطالية روما إن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تعاملت "بطريقة غير مقبولة" مع فرنسا خلال إقامة الشراكة "أوكوس".

وأضاف: "مبادرة الحليفين في الناتو وأستراليا الخاصة بإقامة الشراكة أوكوس تدل على التعامل بطريقة غير مقبولة وهذا أمر واضح".