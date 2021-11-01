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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق ناري من شوبير على أزمة موسيمانى وكهربا فى الأهلي

موسيمانى
موسيمانى

علق الإعلامى أحمد شوبير على أزمة تصريحات بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بـ النادى الأهلى تجاه محمود كهربا لاعب الفريق وتسريب أخبار الفريق.

وقال شوبير : “ موسيمانى فهم من حديثه مع أحد الصحفيين فى مؤتمر أمس بعد مباراة الأهلى أمام البنك الأهلى أن كهربا يسرب له أخبار الفريق وهذا ما نفاه اللاعب والصحفى نفسه بشكل قاطع ” .

وأضاف : “ موسيمانى شخصية طيبة ولكنه ينفعل بشدة وهذا خطأ ، عليه أن يكون أكثر هدوء فى المؤتمرات الصحفية ويرد على الأسئلة ويدير الحوار كيفما يشاء مثل ما يفعل كارتيرون مدرب الزمالك ” .

وشهد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أزمة جديدة بين محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عقب دخول الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في مشادة كلامية مع أحد الصحفيين بالمؤتمر الذي أعقب مباراة الأهلي والبنك الأهلي بمنافسات الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز.
 

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ووجه أحد الصحفيين السؤال لموسيماني: وعدت كهربا بالمشاركة في المبارياتL فلماذا لم تدفع به في مباراة اليوم؟


جاء ذلك عقب تسريب محمود عبد المنعم كهربا، اتفاق بيتسو موسيماني معه؛ بشأن مشاركته في المباريات المقبلة، وفقا للسؤال الذي طُرح على المدير الفني خلال المؤتمر .

وتعجب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من خروج أسرار الفريق للجهات الإعلامية، وتساءل باندهاش: يعني كهربا بيطلع أسرار الفريق للصحافة؟.
ولم تمر سوي دقائق قليلة حتى خرج محمود عبد المنعم كهربا لإنقاذ الموقف والرد على التصريحات المنسوبه له وذلك من خلال عبر حسابه علي "انستجرام": بالنسبة للصحفيين اللي بيتكلموا بلساني، أنا محصلش مني تصريح من أي اتجاه لأي شخص، ولو حابب أقول تصريح؛ هيكون مني أنا شخصيا، غير كده، أنا لم ولن يصدر مني أي تصريحات لا سابقا ولا لاحقا علي الاطلاق.

وأضاف: اللي عنده أي حاجة ممكن يقولها عادي، ويواجهني؛ لأن ده عمره ما حصل ولا هيحصل  أبدا.

وتابع كهربا، بعد إذن الصحفيين محدش يقول أي تصريحات على لساني، أنا معنديش صحاب ولا قرايب صحفيين، ولا بقول أي تصريح لأي شخص أيا  كان هو مين، عن حياتي الشخصية، ولا الرياضية.

واختتم تدوينته: أرجو عدم الحديث بالنيابة عني، وأرجو من جمهوري الغالي عدم تصديق أي كلام من أي شخص غيري أنا فقط.

احمد شوبير النادي الأهلي موسيمانى محمود كهربا كهربا الأهلى

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