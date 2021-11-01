عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد إحالته للجان المختصة.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة تقديم الشيشة لمن دون الـ 18 عاما

تقديم الشيشة لمن
تقديم الشيشة لمن دون الـ 18 عاما

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة، وكان من أبرزها مشروع قـانون مقدم من النائبة أميرة أبو شقة و(60) نائبًا  بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين.

 

وتقدمت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل مواد قانون الوقاية من أضرار التدخين يغلظ من عقوبة تداول السجائر، وبيعها للأطفال دون 18 عاما، وكذلك ضم الأنواع الحديثة من وسائل التدخين لدائرة التجريم وذكرها صراحة في القانون.

txt

ننشر نص قانون الوقاية من أضرار التدخين المعروض على البرلمان

txt

أخبار البرلمان.. استعدادات الشيوخ للانعقاد.. تكليفات رئاسية بميكنة منظومة التقاضي..20 ألف جنيه غرامة تقديم الشيشة بدون ترخيص

وأكدت أن مشروع القانون قد جاء متماشيا مع ما تقوم به الدولة من نهضة وتطوير في كافة المجالات على أن أهميته تكمن في أنه يمس قضية هامة في المجتمع، ألا وهي صحة المواطن و الذي يعتبر الأساس الذي من أجله تتم اعمال التطوير، إضافة إلى أن هذا القانون سيعتبر أداة من الأدوات التي نحارب بها التلوث البيئي، لما سيساهم به من الحد من ظاهرة التدخين على الأقل في الأماكن العامة والذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود في الهواء.

 

ونصت المادة التاسعة على أن يحظر بيع السجائر او تقديم الشيشة بكل انواعها سواء التقليدية او الكترونية ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها بدون مقابل او لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عام .

 

يحظر التدخين في الأماكن العامة والمغلقة والأماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن الاخلال بهذا الالتزام  بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن مائة جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه، " وذلك دون الاخلال بأية عقوبة أشد".

 

عقوبة تقديم الشيشة لمن دون الـ 18 عاما

 

"مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على  5 الاف جنيه لكل من يخالف الاحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون، ولا تسري على المشترى أحكام الاشتراك الواردة في قانون العقوبات.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على  5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات والمواد و الأدوات التي استعملت في الإعلان أو الترويج، ويجوز أن يشمل الحكم الاغلاق المصنع أو المتجر محل المخالفة.

حنفى جبالى مجلس النواب أميرة أبو شقة أضرار التدخين مشروع قانون السجائر

موضوعات متعلقة

حبس وغرامة.. تفاصيل مشروع قانون جديد يحظر التدخين في المنشآت الحكومية

ترشيحاتنا

عدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم يتجاوز 5 ملايين

بسام راضى: الرئيس السيسي استعرض مع المستشار النمساوي مقاصد مصر السياحية

دفاع البرلمان: كل الدول المجاورة تمنح رخصة قيادة خاصة لسن 16 عاما

أجمل دعاء قصير .. أدعية بسيطة تصلح حالك وتفرج همك

سفاحة الطالبية ..متهمة في جريمتين "قتل زوجها وامرأة عشيقها" |تفاصيل مثيرة

مناورات جوية سرية لـ واشنطن وسول علي حدود كوريا الشمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم التثاؤب أثناء الصلاة وهل هو من علامات العين؟.. الإفتاء تجيب

تضرب الأرض خلال ساعات.. العاصفة الشمسية لا تزال تشكل خطرا على كوكبنا

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

كلوب ينشر صورة ساديو ماني وإبراهيما كوناتي في المسجد ويعلق عليها | شاهد

أمطار على هذه المناطق اليوم.. والأرصاد تحذر من هذا الأمر

قريبا في مصر.. دواء يقضي علي كورونا خلال 4 أيام.. أسعار وتفاصيل

وزير التعليم: أعفينا 60% من الطلاب من دفع المصروفات هذا العام

انخفاض الذهب.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 1-11-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر أكتوبر

حكاية السهرة.. ملكة إغراء ظلمها الجمال.. لماذا رفضت هند رستم العمل مع نور الشريف؟

بيت العيلة| كيف كان الود والحب موجودا رغم العدد الكبير وسر اختفائه .. نوستالجيا

التفاصيل الكاملة.. ماذا قال المتهمون بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى عقب ضبطهم؟

فيديو

خناقة كبيرة.. ماذا حدث بين المعلمة وولية الأمر في كراسة الواجب ؟

حلق زيرو 4 سنوات.. شاهد الرجل صاحب أجمل شعر في العالم "فيديو"

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

"جلسة تصوير الجنازة".. موديل شهيرة تستعرض جسمها أمام نعش والدها .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ