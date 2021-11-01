استشاري أمراض صدر يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن كورونا.. فيديو

قال الدكتور رضا إبراهيم استشاري أمراض الصدر و الحساسية، إن الفارق بين الأنفلونزا العادية وفيروس كورونا، بسيطة جدًا، موضحًا أن الشخص الذى يصاب بالبرد العادي فى هذه الأيام، عليه أن يتعامل مع مرضه على أنه كورونا لحين العرض على طبيب، وعمل التحاليل.



وأضاف رضا إبراهيم خلال حواره ببرنامج صباح الورد، المذاع على قناة تن، أن الفارق بين الأنفلونزا و كورونا يكون فى أن كورونا أكثر شدة من البرد، لكنها متشابهة، فـ الحرارة تكون مرتفعة ، مستمرة لـ فترات طويلة حالة الإصابة بـ كورونا، ويكون هناك تكسير فى الجسم، وفقدان حاسة الشم و التذوق.



ولفت إلى أن الجميع فى هذه الفترة عليه توخى الحذر، و الالتزام بـ الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ فيروس كورونا، وأكد أن من يعانى من أعراض كورونا يجب أن يعزل فى مكان خاص.



وحذر الدكتور رضا إبراهيم، المواطنين من الاقتراب من الطفل حالة الإصابة بـ كورونا، أو أى شخص يعانى من أعراض برد، فمن الممكن أن تكون كورونا.



