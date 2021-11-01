تبدأ مع تندرا 2022.. تويوتا تستعد لطرح شاشة معلومات وترفيه قياسية جديدة

تستعد تويوتا، لطرح شاشة معلومات وترفيه بإمكانيات متطورة لتكون قياسية في كل مركباتها خلال 4 سنوات .

وفقا لموقع "كار اكسبرت" المتخصص في السيارات، شاشة المعلومات والترفيه الجديدة ستكون قائمة على التحديثات عبر الهواء أو ما يمسى بنظام OTA، سيظهر نظام الصوت والوسائط المتعددة الجديد لأول مرة في موديل تويوتا تندرا لسنة 2022 وهي نفس شاشة المعلومات واترفيه الجديدة التي تستخدمها لكزس مع طرازها لكزس NX لسنة 2022.

قال مدير التشغيل الرئيسي لشركة تويوتا بأمريكا الشمالية ستيف باصرا، إن النظام الجديد سيتم نشره عبر تشكيلة مركبات العلامة التجارية خلال السنوات الثلاث أو الأربعة القادمة، ويتميز نظام الصوت والوسائط المتعددة الجديد بجرافيك أكثر حداثة ويدعم تشغيل الشاشة على غرار الهاتف الذكي، بما في ذلك القدرة على التمرير والضغط باللمس.

في تندرا، ستتوفر الشاشة الجديدة باختيارين في المقاسات بين 8.0 بوصة أو 14 بوصة وتتميز بنظام الأندرويد أوتو وآبل كار بلاي.

لم تكتفي تويوتا بهذا التحديث فقط، بل تسعى دائما للتطوير، أفادت مؤخرا عدة تقارير متداولة أن تويوتا تعمل على برمجيات وتقنيات جديدة مثل نظام لتحديد موقع السيارة داخل المرآب السيارات يخبرك بالمستوى الذي أوقف فيه سيارتك، بالإضافة إلى مؤشر اقتصادي خاص استخدام الوقود الهجين.

قال الرئيس التنفيذي لتويوتا، زاك هيكس ، إن المهندسين يعملون أيضًا على نشر أجهزة استشعار داخل السيارة لاكتشاف دقات قلب السائق ومراقبة درجة الحرارة الداخلية للسيارة، كما تعمل تويتا أيضًا مع كل من مازدا لتحسين أنظمة المعلومات والترفيه وعروض خدمات ما بعد البيع.