عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ مع تندرا 2022.. تويوتا تستعد لطرح شاشة معلومات وترفيه قياسية جديدة

شاشة معلومات وترفيه
شاشة معلومات وترفيه جديدة من تويوتا

تستعد تويوتا، لطرح شاشة معلومات وترفيه بإمكانيات متطورة لتكون قياسية في كل مركباتها خلال 4 سنوات .

وفقا لموقع "كار اكسبرت" المتخصص في السيارات، شاشة المعلومات والترفيه الجديدة ستكون قائمة على التحديثات عبر الهواء أو ما يمسى بنظام OTA، سيظهر نظام الصوت والوسائط المتعددة الجديد لأول مرة في موديل تويوتا تندرا لسنة 2022 وهي نفس شاشة المعلومات واترفيه الجديدة التي تستخدمها لكزس مع طرازها لكزس  NX لسنة 2022.

 

قال مدير التشغيل الرئيسي لشركة تويوتا بأمريكا الشمالية  ستيف باصرا، إن النظام الجديد سيتم نشره عبر تشكيلة مركبات العلامة التجارية خلال السنوات الثلاث أو الأربعة القادمة، ويتميز نظام الصوت والوسائط المتعددة الجديد بجرافيك  أكثر حداثة ويدعم تشغيل الشاشة على غرار الهاتف الذكي، بما في ذلك القدرة على التمرير والضغط باللمس.

 

في تندرا، ستتوفر الشاشة الجديدة باختيارين في المقاسات بين  8.0 بوصة أو 14 بوصة وتتميز بنظام الأندرويد أوتو وآبل كار بلاي. 

لم تكتفي تويوتا بهذا التحديث فقط، بل تسعى دائما للتطوير، أفادت مؤخرا عدة تقارير متداولة أن تويوتا  تعمل على برمجيات وتقنيات جديدة مثل نظام لتحديد موقع السيارة داخل المرآب السيارات يخبرك بالمستوى الذي أوقف فيه سيارتك، بالإضافة إلى مؤشر اقتصادي خاص استخدام الوقود الهجين.

 

قال الرئيس التنفيذي لتويوتا، زاك هيكس ، إن المهندسين يعملون أيضًا على نشر أجهزة استشعار داخل السيارة لاكتشاف دقات قلب السائق ومراقبة درجة الحرارة الداخلية للسيارة، كما تعمل تويتا  أيضًا مع كل من مازدا  لتحسين أنظمة المعلومات والترفيه وعروض خدمات ما بعد البيع.

لكزس لكزس NX تويوتا تويوتا تندرا تويوتا تندرا 2022 مازدا شركة مازدا

ترشيحاتنا

قرار مهم من الكاف بشأن منافسات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون

شاهد.. استقبال رئيس الوزراء البريطاني لـ الرئيس السيسي

لبنان يدعو السعودية إلى الحوار لحل الأزمة الدبلوماسية

الضويني: الأزهر له رصيد تاريخي كبير في قلوب الشعب الإندونيسي

حجز صبري عبادة وكيل أوقاف الإسماعيلية السابق في واقعة تحويل مسجد لـ كوافير

الرئيس السيسي يلتقي المستشارة الألمانية انجيلا ميركل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حماقى يتدخل لـ فض إشتباك بين طلاب جامعة الدلتا .. فيديو

بيان عاجل من مطار القاهرة بشأن اصطدام طائرة الخطوط السعودية داخل المهبط

حكم التثاؤب أثناء الصلاة وهل هو من علامات العين؟.. الإفتاء تجيب

كلوب ينشر صورة ساديو ماني وإبراهيما كوناتي في المسجد ويعلق عليها | شاهد

تضرب الأرض خلال ساعات.. العاصفة الشمسية لا تزال تشكل خطرا على كوكبنا

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

بعد إحالته للجان المختصة.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة تقديم الشيشة لمن دون الـ 18 عاما

قبل مواجهة الأهلى.. كارتيرون على رأس مرشحى تدريب السد القطري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساحرة شريرة وحيوانات.. أغرب احتفالات المشاهير بالهالوين وهذا ما فعلته كيم كارديشيان - صور

بيعت «ملابسها الخاصة» في مزاد.. فنانة أفقدت رشدي أباظة وعيه 17 يومًا

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر أكتوبر

حكاية السهرة.. ملكة إغراء ظلمها الجمال.. لماذا رفضت هند رستم العمل مع نور الشريف؟

فيديو

حجاب وسجن وعري وتعذيب خادمات.. ماذا قالت وفاء مكي مع راغدة شلهوب

خناقة كبيرة.. ماذا حدث بين المعلمة وولية الأمر في كراسة الواجب ؟

حلق زيرو 4 سنوات.. شاهد الرجل صاحب أجمل شعر في العالم "فيديو"

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ