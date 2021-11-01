مطلب برلماني بإعادة فتح المزارات والأضرحة ومقامات الأولياء

طالب النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل بإعادة فتح المزارات والأضرحة الدينية ومقامات الأولياء للزيارة، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة؛ حتى تعود الحياة كسابق عهدها قبل الجائحة.

جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدم به "إمام" اليوم في مجلس النواب موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، موضحا فيه أن استمرار غلق المقامات والأضرحة والمزارات الدينية يتنافى مع الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للعودة التدريجية للحياة الطبيعية عقب جائحة كورونا، وأن المتضررين من ذلك الغلق بالملايين.

وأوضح رئيس حزب العدل في طلبه أن قرار غلق الأضرحة والمزارات الدينية ومقامات الأولياء ومنع الجمهور من التواجد بها كان في إطار حزمة القرارات التى اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة وباء كوفيد -19، وحيث أن الجائحة في مصر لم تعد كسابق عهدها بفضل القرارات و التوجيهات التى شُرعت، وصدرت لحماية الشعب المصري منها، وكذلك حملات التطيعم بلقاح كورونا المنتشرة في ربوع جمهورية مصر العربية، وكذلك في إطار توجيهات معالي السيد رئيس الجمهورية بالبدء في العودة تدريجيا إلى نمط الحياة الطبيعي السائد في البلاد قبل الجائحة.

وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس أن سماح الدولة بالتجمعات وإقامة المعارض والاحتفالات وعودة المدارس والجامعات يعزز من عملية عودة الحياة لطبيعتها، وينفي ما يتم طرحه ضد هذا الأمر.