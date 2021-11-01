ملاك أراضى الريف الأوروبي يستغيثون بالمسئولين ..تفاصيل

طالب عدد من ملاك أراضي الريف الأوروبي ضمن مدينة سفنكس الجديدة، إعادة النظر بشكل سريع فى القرارات الجديدة الخاصة بهم معلنين عن عدم تقبلهم قرار تقنين أوضاعهم، نظير سداد فروق الأسعار بما يتماشى مع الأسعار الجديدة .

وطالب ملاك أراضي الريف الأوروبي بسفنكس بخفض قيمة التصالح لتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، معتبرين أن الأسعار التي وضعها مؤخرا مبالغ فيها، وأنها لا تمت للأسعار التي تعاقدوا بها عند شراء الأراضي في عام 2000 بأي صلة.

وقدم الملاك عدد من المطالب تمثلت فى رفض التسعير من أساسه و رفض التنازل عن نص اراضيهم و اصدار العقود لجنيع المشترين .

وكذلك طالبوا بضرورة اعلان الملاك باى قرارت جديدة فور صدورها لحرية الطعن عليها قضائيا .. والانتهاء من ملفات واضعي اليد القديم

كما طالبوا حرية الملاك لمن يريد الاحتفاظ بارضه زراعة و عدم نقله من ارضه وايضا فى حال دخول المرافق تطابق رسوم تحسين على نسبة المباني فقط و ليس على كامل الارض.



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