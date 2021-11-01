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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

ملاك أراضى الريف الأوروبي يستغيثون بالمسئولين ..تفاصيل

صدى البلد

طالب  عدد من ملاك أراضي الريف الأوروبي ضمن مدينة سفنكس الجديدة، إعادة النظر بشكل سريع فى القرارات الجديدة الخاصة بهم معلنين عن عدم تقبلهم  قرار تقنين أوضاعهم، نظير سداد فروق الأسعار بما يتماشى مع الأسعار الجديدة .

وطالب ملاك أراضي الريف الأوروبي بسفنكس بخفض قيمة التصالح لتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، معتبرين أن الأسعار التي وضعها مؤخرا  مبالغ فيها، وأنها لا تمت للأسعار التي تعاقدوا بها عند شراء الأراضي في عام 2000 بأي صلة.

 

وقدم الملاك عدد من المطالب تمثلت فى رفض التسعير من أساسه و رفض التنازل عن نص اراضيهم و اصدار العقود  لجنيع المشترين .

 

وكذلك طالبوا بضرورة  اعلان الملاك باى قرارت جديدة  فور صدورها لحرية الطعن عليها قضائيا  .. والانتهاء من ملفات واضعي اليد القديم

 

 كما طالبوا  حرية الملاك لمن يريد الاحتفاظ بارضه زراعة و عدم نقله من ارضه  وايضا فى حال دخول المرافق تطابق رسوم تحسين على نسبة المباني فقط و ليس على كامل الارض. 


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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