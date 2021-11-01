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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ليست موجودة.. برلمانية تطالب بتغيير جذري في ردود وزارة البترول على النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

انتقدت  النائبة رحاب  الغول ، تعامل وزارة البترول مع الطلبات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ، مؤكدة أن الوزارة تحتاج إلى تغيير جذري في التعامل مع ممثلين الشعب .


وأكدت " الغول " ، أن التواصل مع وزير البترول أمر صعب جدا، والدخول إلى مكتبه أصعب مطالبة المستشار حنفي جبالي ، رئيس المجلس بمخاطبة الحكومة وخاصة وزير البترول الاعتناء بمطالب النواب .

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ووجهت " الغول" ، حديثها لممثل وزارة البترول قائلة :" الوزارة ليست موجودة .. رجاء تنقل مشاكل وشكاوي المواطنين لوزير البترول، فنحن نريد تغيير جذري في رد الوزارة على النواب.

 

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة اليوم الاثنين ، مناقشة 7 تشريعات جديدة، بشأن صناعة واستخراج الذهب.

رحاب الغول وزارة البترول وزير البترول الحكومة مجلس النواب استخراج الذهب

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