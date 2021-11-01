عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

26 مليون جنيه معاشات وإعانات للحالات الأولى بالرعاية شهريا بالوادي الجديد

وكيل التضامن
وكيل التضامن

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة  الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن دعم الحالات الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة بـ 26 مليون جنيه شهريًا مقدمة من بيت الزكاة المصري بإشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

 

وقال محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، في تصريح له، اليوم الإثنين، إن بيت الزكاة يدعم المديرية بهذا المبلغ المالي شهريا لصرفه في هيئة معاشات شهرية لـ 1713 أسرة بحد أدنى للمعاش 500 جنيه وحتى 900 جنيه كحد أقصى.

 

وأضاف العديسي، أن الدعم يوجه أيضًا لتيسير زواج الفتيات اليتيمات من خلال أجهزة منزلية (ثلاجة – غسالة – بوتاجاز) مع دعم الحالات ذوي الهمم بمقاعد متحركة كهربائية.

اقرا ايضا:

بدء توزيع أسمدة الموسم الشتوي على المزارعين في الوادي الجديد

محافظة الوادى الجديد التضامن الاجتماعي ذوى الهمم الحالات الأولى بالرعاية مديرية التضامن بيت الزكاة تيسير زواج الفتيات اليتيمات

موضوعات متعلقة

الوادي الجديد في 24 ساعة| تنظيم زيارات ميدانية لطلاب المدارس لمقر إدارة الحماية المدنية. . والانتهاء من ترميم الطرق الداخلية بالخارجة

ترشيحاتنا

الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه..عقوبة مراسلة جهات أجنبية بقانون العقوبات

حققوا أعلى إنتاجية من القمح.. المكرمون من وزير الزراعة: نطالب بحل أزمة الأسمدة..فيديو

حكم الدعاء للوالدين بين السجدتين.. 3 كنوز لا تحرم أبيك وأمك منها

بأكثر من 2 مليون دينار.. تاجر ليبي يشتري صقرا نادرا في العالم

فولكس فاجن تؤجل إعلان خطتها الخمسية وتقلل العمالة لهذا السبب

يحيي الكومي رئيس الإسماعيلي الجديد لـ صدى البلد: زمن الدلع انتهى.. ومش هصبر على إقالة طلعت يوسف |حوار خاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من مطار القاهرة بشأن اصطدام طائرة الخطوط السعودية داخل المهبط

حكم التثاؤب أثناء الصلاة وهل هو من علامات العين؟.. الإفتاء تجيب

بعد إحالته للجان المختصة.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة تقديم الشيشة لمن دون الـ 18 عاما

كلوب ينشر صورة ساديو ماني وإبراهيما كوناتي في المسجد ويعلق عليها | شاهد

تضرب الأرض خلال ساعات.. العاصفة الشمسية لا تزال تشكل خطرا على كوكبنا

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

الفراخ نزلت.. أسعار الدواجن في مصر اليوم الاثنين 1-11-2021

ميدو يهاجم علي لطفي: مستواه لا يؤهله للعب في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيعت «ملابسها الخاصة» في مزاد.. فنانة أفقدت رشدي أباظة وعيه 17 يومًا

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر أكتوبر

حكاية السهرة.. ملكة إغراء ظلمها الجمال.. لماذا رفضت هند رستم العمل مع نور الشريف؟

بيت العيلة| كيف كان الود والحب موجودا رغم العدد الكبير وسر اختفائه .. نوستالجيا

فيديو

خناقة كبيرة.. ماذا حدث بين المعلمة وولية الأمر في كراسة الواجب ؟

حلق زيرو 4 سنوات.. شاهد الرجل صاحب أجمل شعر في العالم "فيديو"

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

"جلسة تصوير الجنازة".. موديل شهيرة تستعرض جسمها أمام نعش والدها .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ