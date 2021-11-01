26 مليون جنيه معاشات وإعانات للحالات الأولى بالرعاية شهريا بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن دعم الحالات الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة بـ 26 مليون جنيه شهريًا مقدمة من بيت الزكاة المصري بإشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وقال محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، في تصريح له، اليوم الإثنين، إن بيت الزكاة يدعم المديرية بهذا المبلغ المالي شهريا لصرفه في هيئة معاشات شهرية لـ 1713 أسرة بحد أدنى للمعاش 500 جنيه وحتى 900 جنيه كحد أقصى.

وأضاف العديسي، أن الدعم يوجه أيضًا لتيسير زواج الفتيات اليتيمات من خلال أجهزة منزلية (ثلاجة – غسالة – بوتاجاز) مع دعم الحالات ذوي الهمم بمقاعد متحركة كهربائية.

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