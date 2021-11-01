محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال إنشاءات الطرق بمحيط مجمع المصالح الحكومية

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال إنشاء شبكة الطرق التي تخدم مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه شمال مدينة الخارجة يرافقه المهندس محسن مغربي مدير عام الطرق والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة.

حيث وجه بتعديل مسار المنحنيات بطريق الناضورة الواصل بين منطقة السبط و المجمع الحكومي وتحديد مسار السيارات عند مدخل الطريق الدائري بجوار حديقة ٣٠ يونيو، وسرعة الإنتهاء من زراعة وتجميل الحديقة بمنطقة المجمع وزراعتها بالأشجار المثمرة، وتنسيق المباني من حيث الارتفاعات.

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كما تابع الزملوط أعمال إنشاء ممشى الدراجات والمنفذ بطول ٧ كم من مقر جامعة الوادي الجديد وصولاً لمدخل المدينة، ووجه بتأمينه بالحواجز الحديدية حفاظاً على سلامة مستخدميه.

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