رئيس جامعة عين شمس يستقبل أعضاء الجمعية الفرنسية Méditerranées

استقبل صباح اليوم ، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عدداً من أعضاء الجمعية الفرنسية Méditerranées ، المشاركين في المؤتمر السنوى الخاص بالجمعية والذى تستضيفه كلية الآداب بجامعة عين شمس في الفترة من ٣١ أكتوبر - ٢ نوفمبر بمناسبة مرور ثلاثين عاماً علي إنشاء الجمعية .

ضم الوفد البروفيسور جاك بوينو Jacques Bouineau رئيس الجمعية الفرنسية Méditerranées والأستاذ الدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية وأستاذ فلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس ونائب رئيس الجمعية، وعددا من أعضاء الجمعية الفرنسية Méditerranées والتى أنشأت عام ١٩٩١ في جامعة باريس ( ١٠ ) ومقرها الحالي في جامعة لاروشيل وتهتم بالدراسة التاريخية والفلسفية لحضارات البحر الأبيض المتوسط وخصوصا الجانب القانوني فيها ، وتضم أعضاء من كافة بلدان البحر الأبيض المتوسط .

وقام الوفد بجولة تفقدية بقصر الزعفران المقر الإدارى الرئيسي لجامعة عين شمس ،وتم التقاط الصور التذكارية ، ويعد قصر الزعفران تحفة معمارية ، وتم استخدامه قديما كدار ضيافة لإقامة الملوك والامراء وضيوف مصر وكبار الزوار وكذلك شهد العديد من الأحداث السياسية والتاريخية ، حيث شهد التوقيع المبدئي بالأحرف الأولي لمعاهدة عام ١٩٣٦، وتوقيع ميثاق جامعة الدول العربية عام ١٩٤٥ ، كما شهد القصر العديد من المؤتمرات علي مر تاريخه.