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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيروس كورونا يتسبب في إغلاق ملاهي "ديزني لاند" بشنغهاي الصينية

ديزني لاند شنجهاي
ديزني لاند شنجهاي

ذكرت وسائل الإعلام الصينية الحكومية، أنه  تم إغلاق ملاهي "ديزني لاند" في شنجهاي بالصين أبوابها لمدة يومين على الأقل، بعد أن ثبتت إصابة زائر في عطلة نهاية الأسبوع بفيروس  كورونا، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي، وذلك وفق أوامر حكومية مستعجلة.

وأضافت وسائل الإعلام أن شخصا زار مدينة ملاهي "ديزني لاند" في شنجهاي، يوم السبت، أثبتت إصابته بالفيروس بعد عودته إلى منطقة قريبة.

وسيتم إغلاق مدينة الملاهي الصينية هذه يومي الاثنين والثلاثاء ، وسيجري اختبار جميع الزوار والموظفين.

وتأمل الصين في الوصول إلى صفر من الإصابات قبل أن تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تبدأ في فبراير القادم.

وسجلت الصين 4849 حالة وفاة بفيروس كوفيد و109666 حالة إصابة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في عام 2019 في مدينة ووهان.

 

أوامر حكومية مستعجلة ديزني لاند شنجهاي الصين فيروس كورونا وسائل الإعلام الصينية الحكومية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فبراير

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