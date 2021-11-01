التعليم: خروج قانون حقوق المسنين للنور يحمي كبار السن ويرعاهم

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ترسخ لمفاهيم طاعة الوالدين واحترام وتقدير الكبير.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، مساء اليوم، لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، واستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي (وستين نائبا آخرين) بإصدار قانون حقوق المسنين.

وأضاف حجازي: "قانون حقوق المسنين تشريع مهم جداً وضروري خروجه للنور سريعا لحماية كبار السن ورعايتهم اجتماعيا وصحيا وضمان كافة حقوقهم، والدولة تحرص على رعاية المسنين".

وتابع نائب وزير التربية والتعليم: "لدينا ملايين الطلاب في المدارس وجزء كبير من المناهج يركز علي بناء الإنسان، وترسيخ ثقافة احترام الآخر واحترام وتقدير كبار السن، والمناهج تدعو لعدم التمييز ، وقضايا المواطنة، واحترام الكبير، وهناك كتاب مخصص لذلك عن القيم واحترام الآخر".



وينعقد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بحضور ممثلي وزارات: العدل – الداخلية - التضامن الاجتماعي – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة- النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات– التنمية المحلية – السياحة والآثار - الطيران المدني – وزارة الاعلام – التربية والتعليم والتعليم الفني – التعليم والبحث العلمي – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الثقافة - البنك المركزي.