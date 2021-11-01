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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طارق شوقي يشارك تجربة مصر في تطوير التعليم خلال "إكسبو دبي 2020"

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي

غادر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، القاهرة متجهًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في فعاليات معرض "إكسبو 2020" في دبي.

ويشارك شوقي في عدد من الفعاليات، والتي ستقام في الجناح المصري بExpo Dubai، وتتنوع هذه الفعاليات بين حلقات نقاشية وندوات.

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وزير التعليم: تسويق الأعمال اليدوية لطلاب المدارس المجتمعية في المعارض

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وزير التعليم: معامل علوم متحركة في جميع المدارس المجتمعية.. قريبا

ويستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمعرض، تجربة مصر في تطوير التعليم بصفة عامة ونجاح وزارة التعليم في العبور من أزمة كورونا وعقد الامتحانات في ظل انتشار الجائحة، بصفة خاصة، حيث تم البدء عام 2018 في تطبيق النظام الجديد على طلاب الصفوف الأولى وصولاً هذا العام للصف الرابع الابتدائي وذلك وفق "رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030"، كما تم تطبيق المنظومة الإلكترونية والتابلت، والتي استهدفت طلاب المرحلة الثانوية.

طارق شوقي تطوير التعليم التربية والتعليم وزير التربية والتعليم معرض اكسبو 2020

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