وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم جامعة طنطا في ورشة عمل «حاضنات الطلاب الفائقين»

كرمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي جامعة طنطا، وذلك خلال ورشة العمل والاجتماع التنسيقي الذي نظمته الجمعية الشرعية الرئيسية، لرؤساء ونواب الجامعات المستهدفة ومنسقيها ببرنامج حاضنات الفائقين بالجامعات المصرية.

من جانبه أعرب الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن سعادته بهذا التكريم المقدم للجامعة تقديرًا لدورها في إنجاح مبادرة رعاية الفائقين علميًا بالجامعات المصرية التى أطلقتها وزارة التضامن بالتعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية.

أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا أن مبادرة رعاية الفائقين علميًا تستهدف الارتقاء بالبحث العلمي ودعم الطلاب والباحثين المتميزين، وتوجيه البحث العلمي لتحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف أنه في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة طنطا ووزارة التضامن الاجتماعي نظمت الجامعة في سبتمبر الماضى احتفالية كبرى لتكريم 41 طالبًا وطالبة ضمن مبادرة "حاضنات الفائقين" فى المرحلة الجامعية الأولى ومرحلتي الماجستير والدكتوراه، بحضور الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، وأماني النادري وكيل وزارة التضامن بالغربية، والدكتور فتوح راشد منسق مبادرة "حاضنات الفائقين" بجامعة طنطا.