محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة و3 مشروعات صرف صحى فى بلطيم|صور

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مدرسة و3 مشروعات صرف صحي وتفقد محطة معالجة بتكلفة 300 مليون و134 ألف جنيه.

بدأ محافظ كفر الشيخ جولته، بافتتاح مشروع الصرف الصحي لقرية البنائين"، بمركز ومدينة بلطيم، والذي يضم " محطة رفع، وخط طرد ، شبكة انحدار، بتكلفة 38مليون جنيه، ومدرسة كريم العزب الثانوية، إحلال كلى، بقرية الزهراء، بمركز بلطيم، بتكلفة 5 ملايين و134 ألف جنيه، على مساحة 2260 متراً مربعاً وتضم 9 فصول، وتضم معامل متنوعة.

كما افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشروع صرف صحى محطة الرفع الرئيسية بالسلام، بمصيف بلطيم، على مساحة 625 متراً مربعاً والذي يضم " محطة رفع، وخط طرد ، شبكة انحدار، بتكلفة 37 مليون جنيه، ليستفيد منها 25 ألف نسمة.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والمهندس رشدي السيد عمر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.



وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن محتويات المشروع، تتضمن؛ محطة رفع فرعية تحتوي على مبنى عنبر التشغيل، والبيارة، ومبنى غرفة الامن، ومبنى المخزن، ومحولات الكهرباء، ووحدة التوليد" 500. ك. ف.أ" ، وخزان الوقود، السور، على مساحة 625م2، وخط طرد بطول 1.88كم قطر 600مم"G.R.P" ، وشبكة انحدار بطول 12.8 كم اقطار من "32.8" مم مواسير upvc.

كما تفقد محطة معالجة صرف صحي مصيف بلطيم بطاقة إنتاجية 22000 م3/ يوم كمرحلة أولى تزيد إلى 33000 م3/يوم بالمرحلة الثانية، بتكلفة 200 مليون جنيه، لخدمة 200 ألف نسمة، على مساحة 40000م2، وستخدم مناطق مدينة مصيف بلطيم" النرجس، الزهراء، الفنار، السلام، الأمل"، وقرى جاري العمل بها "الشهابية والشيخ مبارك" وقرى جارٍ دراستها" الزهراء، العايش، الدعاء، عميرة الشرقية".

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن محتويات مشروع الرفع الرئيسية، تتضمن تحتوي على مبنى عنبر التشغيل، والبيارة، ومبنى غرفة الأمن، ومبنى المخزن، ومحولات الكهرباء، ووحدة التوليد" 1500. ك. ف.أ" ، وخزان الوقود، السور، على مساحة 900م2، وخط طرد بطول 8.18كم قطر 800 مم خرسانة مسلحة سابقة الصب، وشبكة الانحدار بطول 12.4 كم أقطار من "32.8" مم مواسير upcv، مضيفاً أن المشروع يخدم منطقة السلام ، النرجس، الأمل، الزهراء، الفنار.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن محطة رفع رئيسية بقرية البنايين تحتوي على مبنى عنبر التشغيل، والبيارة، ومبنى غرفة الامن، ومبنى المخزن،ومحولات الكهرباء، ووحدة التوليد، وخزان الوقود، السور، على مساحة 900م2، وخط طرد بطول 3,2كم قطر 450مم بولى ايثلين، وشبكة الانحدار بطول 22 كم اقطار من (200-600) مم مواسير upcv، مضيفاً ان المشروع يخدم قرية البنائين، المرازقة، العمرية.

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