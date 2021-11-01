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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة بيلا بـ كفر الشيخ يوضح آليات تقييم رؤساء القرى

رئيس مدينة بيلا
رئيس مدينة بيلا

أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، أن معايير تقييم أداء رؤساء القري خلال ‏الفترة المقبلة يتوقف على مدى تواجدهم الميداني  في الشارع ومتابعة أعمال النظافة ورفع ‏الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإعادة ‏الطابع الحضاري والجمالي لقري مركز بيلا، لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية والدولة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين في كافة القطاعات.

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وفي سياق متصل، شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، جهوداً مكثفة بأقسام النظافة والإنارة ومعدات الحملة الميكانيكية بالمدينة والقري على مدار الساعة، بمشاركة نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى.

وأسفرت الحملة التي نفذها قسم النظافة بمدينة بيلا، بإشراف محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة، عن رفع كميات كبيرة من المخلفات والتراكمات من الشوارع والأحياء والميادين الرئيسية بالمدينة، وتفريغ حاويات القمامة من أماكن التجمع ونقلها للمقلب العمومي بالمدينة.

وواصل قسم الكهرباء بالمدينة، أعماله اليومية في صيانة وإصلاح الأعطال بأعمدة الإنارة والكشافات في شوارع وأحياء المدينة، والتي شملت حي أبو دشيش والمشرفي وشوارع بورسعيد والجلاء بالمدينة.

وفي قري إبشان والجرايدة وكفر العجمي والجرايدة والحوة والشطوط، نفذ رؤساء القري، بإشراف أيمن غالي وعلي أمين، نائبي رئيس المدينة لشئون القري، حملات نظافة وصيانة أعمدة الأنارة والكشافات التالفة، جري خلالها رفع جميع تراكمات القمامة وتفريق الصناديق من الأماكن المخصصة لها، ورفعها إلي المقالب الوسطية بالقرب المذكورة، كما تمت متابعة سير وانتظام العمل بالمصالح الحكومية والمدارس من قبل رئيس قرية الشطوط، بجانب إشراف رئيس قرية الجرايدة علي أعمال إصلاح خط الـ12 الماسورة الرئيسية بناحية «المزعمط» التابعة للقرية.

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