بدء امتحان القدرات لطلاب الدبلومات الفنية بتربية نوعية عين شمس ..اليوم

تستقبل كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس اليوم الثلاثاء طلاب الدبلومات الفنية لأداء امتحان القدرات لقسم التربية الفنية ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب ، صرح بذلك ا.د أسامة السيد عميد الكلية .

وأضاف أنه تم التشديد على اتباع كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية ،بداية من البوابات الرئيسية ، مع الحفاظ علي التباعد الاجتماعى والتأكد من ارتداء الطلاب للكمامات والتعقيم لليد وتسليم الطلاب لمتعلقاتهم بأمانات الكلية وأخذ رقم لأستردادها قبل مغادرة الكلية ، مشيرا إلي أن الامتحان سيبدا في تمام العاشرة صباحا .

جدير بالذكر أن لجنة قدرات التربية الفنية ستتكون من نخبة من اساتذة القسم بحضور الدكتورة نهي عبدالعزيز رئيس قسم التربية الفنية وسيتم تصحيح أوراق الاجابات عقب الإنتهاء من الامتحان مباشرة.