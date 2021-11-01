عضو بالجالية المصرية في إنجلترا يوضح تفاصيل استقبال الرئيس السيسي.. فيديو

كشف أحمد سيد عضو الجالية المصرية في شمال إنجلترا، تفاصيل احتفالات الجالية المصرية بالرئيس عبدالفتاح السيسي لدى وصوله إلى بريطانيا، للمشاركة في قمة المناخ، التي تعقدها جلاسكو.

وقال "سيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "بسمة وهبة"، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "مصر جديدة في عهد الرئيس السيسي ستصبح مصر العظمى، وكلنا ننتظر أمام الفندق منذ يومين لدعمه".

وتابع عضو الجالية المصرية في إنجلترا: "الجالية مبسوطة، والرئيس عبدالفتاح السيسي فخر لمصر والدول العربية، وكلنا مش عاوزين نمشي، وبيقولوا مش هنمشي إلا لما الرئيس يمشي".

وأضاف: "الجميع قادم من لندن وبرمنجهام وإدنبره ومانشستر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي من أمام الفندق الذي يقيم فيه، والجميع يشعر بالسعادة".