حفاظا على الأرواح.. أهالي برديس في سوهاج يستغيثون لإنشاء كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد

ناشد أهالى قرية برديس التابعة الى مركز البلينا فى محافظه سوهاج ، فى رسالة لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد ، وزير النقل، بإنشاء كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد، لاسيما وأنه مزلقان رئيسي بالمدينة، وتكثر عليه الحركة المرورية، كما تكثر عليه الحوادث التي أدتلوقوع عدد من الضحايا .

ويقول خالد عبد الرحمن أحد الأهالى فى رسالتهم: "إننا نعاني من عدم وجود كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد، مما يشكل خطرًا جسيما على أرواح المواطنين، في ظل عدم احترام البعض لقواعد المرور".

وأضاف أن هناك من المواطنين من يمرون أسفل حواجز المزلقان، دون اعتبار لسير القطارات أو بدء تحركها وانطلاقها من المحطة، مما يهدد أرواحهم، ويقع اللوم والتقصير على عامل المزلقان بعدها ، مؤكدا أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى والمطالبات لإنشاء كوبري أعلى ترعه الفؤاديه وأعلى مزلقان شريط السكه الحديد، إلا أنه لا جديد حتى هذه اللحظات .

وأشار الى أهمية ذلك الكوبري في تسيير الحركة المرورية، خاصة وأن مجلس قروى برديس تضم 27 قريه ونجعا وبها 100 الف نسمه يعبرون من مزلقان واحد وليس لهم اى بديل وتكثر فيه الحركة والنشاط، مطالبا بعمل كوبرى مشاه أعلى تلك المزلقانات لمرور المواطنين بأمان ومنع تعرضهم للحوادث.

وناشد المسئولين بالعمل على ايجاد حل لهذا الوضع؛ للحد من الحوادث والتكدس المرورى المستمر والحفاظ على أرواح المواطنين.



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