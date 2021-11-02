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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة بطلة عروس إسطنبول بعد صراع مع السرطان وصدمة في الوسط الفني

ابطال عروس اسطنبول
ابطال عروس اسطنبول

توفيت الممثلة التركية سمرا دينتشار  بطلة مسلسل "عروس إسطنبول " بعد صراع مع مرض سرطان الرئة عن عمر يناهر 56 عاماً.

 

سمرا اشتهرت بدور والدة ام كوزاي وجوناي في مسلسل "الشمال والجنوب"، وشاركت في مسلسل "عروس اسطنبول" بدور ريحان، وكان آخر أعمالها مسلسل "الغرفة الحمراء" الذي يعرض حالياً.

 

تدور أحداث الموسم الأول من مسلسل عروس اسطنبول حول قصة حب فاروق الابن الأكبر لعائلة بوران ،وثريا تلك الفتاة الجميلة المفعمة بالحيوية والطاقة، حيث تعرضت ثريا لظروف صعبة في طفولتها بعدما فقدت والديها في حادث سير ،وقد أسهمت تلك الظروف في تنشئة ثريا حيث أصبحت فتاة قوية وطموحة

الأبطال : آصلي أنور , أوزجان دينيز , إبرو شاهين , صالح بادمجي.

 

يذكر ان مسلسل "عروس إسطنبول" حقق نجاحا كبيرا في تركيا، وقد عُرض منه نسخة عربية مؤخرا  حملت اسم " عروس بيروت " من بطولة الممثلين ظافر العابدين، كارمن بصيبص، وتقلا شمعون وغيرهم.

 

كما كانت نشرت احدى الصفحات التي تهتم باخبار المسلسلات انه يتم التحضير لنسخة جديدة من المسلسل التركي "عروس اسطنبول" وستكون هذه المرة نسخة سعودية وستحمل اسم "عروس الرياض".

أصلي أنفير تطلب زيادة أجرها 10 آلاف ليرة فى عروس إسطنبول 2

 

طلبت الممثلة التركية أصلي أنفير من الشركة المنتجة لمسلسل "عروس إسطنبول" زيادة أجرها فى الموسم الثانى من العمل، والذى من المقرر أن يتم عرضه خلال الفترة القادمة.

 

وطلبت "أنفير" الحصول على مبلغ 45 ألف ليرة فى الحلقة الواحدة، بعدما كانت تحصل على أجر 35 ألفا فى الحلقة الواحدة خلال الموسم الأول من العمل.

 

وقد وافقت الشركة المنتجة على طلب "أنفير" بعد نجاحها فى الموسم الأول من العمل، وتهافت الفضائيات على شرائه.

 

مستنسخ من عروس اسطنبول

 

كشف الجمهور التشابة الكبير بين مشاهد مسلسل عروس بيروت ومسلسل عروس لبنان وأوضحت الفيديوهات التي تداولها الجمهور ابر السوشيال ميديا مدي استنساخ النسخة العربية عروس بيروت مشاهد النسخة التركية عروس إسطنبول .

وقام عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتدشين هاشتاج #عروس_بيروت بسبب تشابه المشاهد رغم عرض ٣ حلقات فقط من عروس بيروت علي قناة mbc .

وتصدر الهشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏بالنسبة للجالية التركية وأحفاد العثمانيين إلي عايشه معانا في عالمنا العربي أقسم بالله عرفنا الي ‎#عروس_بيروت نسخه مطابقه للأصل للتركي أقسم بالله عرفنا و حياة المرسي عرفنا و عجبنا أتركونا نشاهد في أمان 😂 tamamm 🙏🏻.

‏لبنان طلعت احسن من تركيا ياجماعه ⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩✨🤚
‎#عروس_بيروت

‏حلوووييين كثير وبعد احلى من الأتراك
‎#عروس_بيروت.

‏لبنان طلعت احسن من تركيا ياجماعه ⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩✨🤚
‎#عروس_بيروت

‏‎#عروس_بيروت م اصدق طب ليه كل هالاعلانات و الترويج و هو كوبي بيست مسلسل تركي حتى الموسيقى 😒
‎#عروس_اسطنبول
‎#بالغتوا

‏‎‎فضيحة حقيقية ‎#عروس_بيروت ‎#عروس_اسطنبول

عروس اسطنبول بطلة مسلسل عروس اسطنبول سمرا دينتشار الممثلة التركية سمرا دينتشار سرطان الرئة

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