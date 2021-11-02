بيان عاجل من الديوان الملكي السعودي بشأن وفاة الأمير سعود بن عبد الرحمن

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، حيث ستتم صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء.

وقال البيان الصادر عن الديوان الملكي:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الثلاثاء الموافق 27 / 3 / 1443 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وكان أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز.

وكتب آل الشيخ في تغريدة على تويتر: "إنا لله وإنا اليه راجعون رحم الله صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز واسكنه فسيح جناته وغفر له والهم اهله الصبر والسلوان".