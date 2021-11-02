زراعه الوادى الجديد: تسهيلات وقروض بدون فوائد للمزارعين للتحول إلى الرى الحديث

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن موافقة السيد القصير، وزير الزراعة، على مطلب محافظ الإقليم، في تقديم تسهيلات و تيسيرات جديدة للمزارعين للتحول لنظم الري الحديث والمطور.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إنه جرى عقد اتفاق مع وزير الزراعة، ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، لتقديم تسهيلات للمزارعين للتحول لمنظومة الري الحديث، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتحول إلى منظومة الري الحديث.

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وأكد الزملوط، أنه تيسيرًا على المزارعين سوف يجري سداد أقساط مشروعات الري الحديث على مدار 10 أعوام، بدون فوائد، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيوفر كثيراً في المخزون الجوفي لأبار الري بالمحافظة.

الجدير بالذكر أن محافظة الوادي الجديد تعتمد في ري الأراضي الزراعية على الآبار الجوفية، كما تساعد عملية الري الحديث على اتساع مساحة الرقعة الزراعية بالمحافظة.