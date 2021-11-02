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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد دعوة الملك سلمان.. موعد إقامة صلاة الاستسقاء في السعودية

خادم الحرمين
خادم الحرمين

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وخادم الحرمين الشريفين، السعوديين والسعوديات في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، لإقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس المقبل وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء السعودية.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان له : تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 29 من شهر ربيع الأول 1443هـ حسب تقويم أم القرى، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.

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وأضاف البيان : نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

السعودية الملك سلمان الديوان الملكي السعودي صلاة الاستسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

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