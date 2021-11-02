بعد تألقه مع الأهلي .. استدعاء بيرسي تاو لقائمة منتخب جنوب إفريقيا

أعلن هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، قائمة البافانا بافانا، استعداد لمواجهتي زيمبابوي وغانا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والسادسة، من منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022،

وشهدت قائمة منتخب جنوب إفريقيا، عودة بيرسي تاو لاعب الأهلي، بعد غيابه عن المعسكر الماضي، بسبب معاناته، من إصابة عضلية.

ويتلقي منتخب جنوب إفريقيا مع زيمبابوي يوم 11 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بينما يتلقي مع غانا يوم 14 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة.

وخطف الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي الأنظار بعد أول مباراة لعبها مع المارد الأحمر أمام الإسماعيلي مسجلا هدفين في اللقاء.

نجم صن داونز يوجه رسالة عبر "صدى البلد" لـ بيرسي تاو

في سياق متصل، قال نجم صن داونز ثيمبا زواني عبر صدى البلد: “تاو لاعب كبير هو مثل الحيوان الذي يبحث عن الفرائس لذلك هو مشهور بلقب ”الأسد"

تابع زواني: “أتوقع أن يصبح هداف الأهلي هذا الموسم، لأنه لاعب من طراز عالٍ”.

كما قال موكوينا مدرب فريق صن داونز عن تاو في تصريحات لصحيفة "Times Live" الجنوب إفريقية: "لم أتفاجأ بما قدمه تاو في أول مباراة له مع الأهلي، لأنني عملت معه عندما كنت مساعدًا مع موسيماني في صن داونز".

أشار "منتخب جنوب إفريقيا يحتاج لاعب مثل تاو، رغم أننا فزنا على إثيوبيا في التجمع الماضي، لكننا نحتاج بيرسي لائقًا وقويًا".

وأضاف: "من الجيد أن نراه يسجل مع الأهلي، إنه لأمر جيد لهم ولكنهم منافسينا في دوري أبطال إفريقيا".