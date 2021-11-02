حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد ابنته عبر انستجرام

احتفل حازم إمام نجم منتخب مصر و نادي الزمالك السابق بعيد ميلاد ابنته الصغيرة و نشر صور تجمعهم عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و كتب حازم إمام علي الصور قائلًا:" happy birthday my princess “

يري حازم إمام نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أن الدوري المصري الممتاز هذا الموسم لن يخرج عن القطبين الأهلي والزمالك.

وقال حازم إمام نجم منتخب مصر ونادي الزمالك فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار خلال برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد:" الدوري الممتاز ممتع هذا الموسم وصعب ورأينا جميع الفرق قامت بتدعيمات قوية هذا الموسم لذلك سنري صعوبة على الأهلي والزمالك فى كل المباريات".

واضاف:" رغم الصعوبات أري أن الدوري هذا الموسم لن يخرج عن الأهلي والزمالك".

برنامج أوضة اللبس يتم عرضة من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، ويبدأ في تمام الحادية عشرة مساء حتى الواحدة صباحا.