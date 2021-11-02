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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات والمغرب يبحثان التعاون في مجالات الطاقة

صدى البلد

بحثت دولة الإمارات مع المملكة المغربية ، تعزيز فرص التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والعمل المناخي.

 

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، جاء ذلك خلال استقبال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية في جناح الإمارات في COP26.

 

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، على الحساب الرسمي لمكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة: "استقبلنا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية في جناح الإمارات في COP26.. فخورون بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية والروابط الأخوية مع المغرب الشقيق".

 

وتابع: "تجمعنا رؤية وأهداف مشتركة، ونعمل على تعزيز فرص التعاون في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة والعمل المناخي".

 

وانطلقت يوم الأحد فعاليات قمة المناخ (كوب 26) بغلاسكو، في محاولة لإنقاذ الكوكب من أشد الآثار الكارثية لتغير المناخ.


وعقد أمس الإثنين، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، خلال مشاركته في مؤتمر المناخ "كوب 26"، مجموعة من اللقاءات مع بعض الوفود المشاركة.

 

فقد التقى المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي مع عبدالله شاهد، رئيس الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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دولة الامارات المغرب مجالات الطاقة والطاقة المتجددة العمل المناخي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر

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