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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد الموقف التنفيذي بمحور الفريق كمال عامر ..شاهد

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الموقف التنفيذي لمسار محور الفريق كمال عامر " محـور الزمر سابقا " بداية من شارع جامعة الدول العربية وحتي منطقة أرض اللواء ومثلث بشتيل . 

وخلال الجولة أشار محافظ الجيزة، بأن المشروع يعد أحد مشروعات الطرق القومية الهامه ويعد إضافة كبيرة لمنظومة الطرق والمحاور بالجيزة .

وأضاف محافظ الجيزة، بأن المحور سيحقق  تطور ملحوظ فى إنسيابية الحركة المرورية ليس فقط على مستوى محافظة الجيزة ولكن لإقليم القاهرة الكبرى والجاري تنفيذه من خلال الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية . 

وثمن  محافظ الجيزة ، الجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق السيولة للحركة المرورية والعمل على فتح محاور جديدة بما يسهم فى القضاء على الاختناقات المرورية .

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر القائم بين محافظة الجيزة وجهاز تعمير القاهرة الكبري بما يعود بالنفع علي المواطنين .

ووجه  محافظ الجيزة ، بضرورة استغلال عدد من الباكيات الموجودة أسفل المحور بمنطقة أرض اللواء في أنشاء موقف حضاري نموذجي يستوعب سيارات السرفيس   ولخدمة خطوط سير المواطنين المتجه  من مناطق أرض اللواء إلي البراجيل ولعبة ، و أرض اللواء إلي الطريق الأبيض ، ومن أرض اللواء إلي شارع السودان ومترو البحوث " .

كما وجه  محافظ الجيزة ، حي العجوزة بضرورة تطوير كوبري مشاه الأليزيه لعبور المواطنين  من شارع السودان إلي أرض اللواء في حرم آمن . 

رافق  محافظ الجيزة، خلال الجولة المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة والمهندس محمود منصور ممثل جهاز  التعمير بوزارة الإسكان   والأستاذ محمود حسين رئيس جهاز السرفيس  .

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محافظ الجيزة محور الفريق كمال عامر مشروعات الطرق القومية مثلث بشتيل منظومة الطرق منطقة أرض اللواء

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