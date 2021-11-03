مصر والتنمية المستدامة بدول حوض النيل وأفريقيا.. مؤتمر دولي بمركز بحوث الشرق الأوسط

تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات المؤتمر الدولي"مصر والتنمية المستدامة في دول حوض النيل وأفريقيا" والذي يعقده مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية في إطار الموسم الثقافي للعام 2021-2022 .



يناقش المؤتمر عدة محاور تتناول: أهم الآليات والاستراتيجيات والمعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بتحقيق التنمية المستدامة في مصر ودول حوض النيل وأفريقيا على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمائية، مما يضمن تحقيق التعاون المثمر والفعال بين دول المنطقة وتحقيقها لأهدافها التنموية من أجل مستقبل أفضل لجميع الشعوب.

يأتي هذا برعاية ا.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وأ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية ورئيس المؤتمر، و ا.د. أشرف مؤنس مدير المركز ومقرر عام المؤتمر.



ويشارك في المؤتمر نخبة من كبار المفكرين والأساتذة المتخصصين من مصر وعدة دول عربية.



ويعقد المؤتمر اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحاً في قاعة المؤتمرات بمقر المركز.