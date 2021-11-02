صناعة النواب تجدد طلبها حول الخريطة الصناعية وتطالب بتقنين أوضاع المصانع

قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة أن دور اللجنة متمثل في تشجيع الصناعة ونعمل جاهدين لتقديم حلول واضحة لكل أزمة تواجه القطاعات والصناعات المختلفة من خلال تقسيم القطاعات بين نواب اللجنة وفحصها وتقديم حلول مناسبة لكل مشكلة.



وقال معتز أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد صدقي نصار، بشأن المشكلات والتعقيدات وبطء الإجراءات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق والصفا بمحافظة القليوبية ، طالبنا أكثر من مرة الخريطة الصناعية ونجدد طلبنا ، قائلا: محتاجين الخريطة الصناعية حتي تتمكن اللجنة من عملها عاوزين نشتغل ونساعدكم.

وأضاف معتز نأمل بأن يمنع منح رخصة لاي مصنع الا حسب احتياجات السوق لان تكرار الصناعة الواحدة تؤدي إلي تدهورها وخسارة وافلاس أصحابها دون الاستفادة منها.

وقال النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة ومقدم طلب الإحاطة أن المشكلة بدأت منذ عام ٢٠٠٨ بعد التوقيع علي العقود وتم الشراء فوجدنا نقص بالخدمات.



واضاف نصار أن هناك أزمة أخري واجهتنا من خلال تغيير الكيان القانوني في المنطقتين موضحا أنه إذا تم تغيير النشاط يتم دفع ٥٠٪ .



وطالب أن يكون هناك ارتباط واضح بين المحافظة وبين التنمية الصناعية فالمنطقة تحتاج للكثير من الكهرباء بخلاف عدم وجود غاز.

وعلق عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نعلم جيدا أن هناك مشاكل ولكنها نتيجة عهود وسنين سابقة ونحاول جاهدين إيجاد حلول مناسبة لها.



وفيما يخص مشكلة ال٥٠٪ من العقود، قال الهجان حاربنا كثيرا لتخفيضها من ٥٠٪ الي ١٠٪ لقيمة سعر البيع وتم التصديق عليها.



كما كان هناك مبني اداري بالمنطقة لا يعمل وقمنا بتفعيله وعقدنا اجتماعات مع بعض الوزراء والمسئولين، كما تم تعيين مدير المناطق الصناعية هناك.



واكد المحافظ أن هناك منطقة بالشروق حوالي ١٥فدان تم تخصيص فدان منهم للخدمات والشرطة والاسعاف من أجل الحماية والأمن.

وقال النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة نحن بحاجة لمعرفة الالية التي ستجعل هذه المصانع تعود من جديد للانتاج لدفع حركةالانتاج بطاقتها حتي يتم توفير فرص عمل للشباب.



ودعا قريطم جميع اصحاب المهن والصناعة بالانضمام للمنظومةالانتاجية الصناعية للدفع بحركة الانتاج بجانب تشغيل الشباب، مضيفا ان الصناعة هي عصب الدولة و نسعي للمنظومة الصناعيةالمالية الاقتصادية حتي تتوافق مع رؤية مصر٢٠٣٠ ، مؤكدا نأمل ان تكون الصناعةالمصرية صناعةعالمية وتكون منتجات تتواكب مع العالم المتقدم وهذا ماتستحقة مصر وشعبها تحت قيادةالرئيس و الحكومةالرشيدة.



فيما طالب النائب حافظ عمران بعمل منطقة أو سوق لتصنيع الأحذية بدلا من العشوائية وعدم قدرة الورش علي بيع المنتجات، موضحا أن هناك حوالي من ٣٠٠ الي ٤٠٠ ورشة أحذية ولم يستطيعوا بيع منتجاتهم، قائلا: هناك عدد من أصحاب الورش تحول الي سائق توك توك وترك مهنته، كما طالب عمران أيضا بتقنين وضع المصانع مشيرا إلي أن هناك أكثر من ٣٥ شركة أفلست وأغلقت بعد شهور بسيطة.

ورد عليه المحافظ سندرس الأمر بعناية وسنسعي لإيجاد حل ومكان نحوله لسوق لهم حتي يتمكنوا من التصنيع والبيع بشكل منتظم ومرتب.

وقال اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه فيما يخص الأراضي الصناعية بدأنا اجتماعات منذ فترة ويتم عرض نتائجها علي رئيس الوزراء كل ٣ شهور، كما تم تشكيل ثلاث لجان فرعية اولا لجنة وحدنا من خلالها الإجراءات بالكامل ثم لجنة ثانية لتسعير اي أرض صناعية ثم لجنة ثالثة ومن خلالها البت الفني لدراسة الجدول كما نعمل حاليا علي حصر جميع الأراضي الصناعية