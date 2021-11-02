مدير مشروع التغيرات المناخية: قادة العالم لديهم نية لتنفيذ قرارات قمة المناخ

قال الدكتور سمير طنطاوي، مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن العالم أجمعه كان ينتظر من قمة المناخ اتخاذ إجراءات على الأرض، على عكس ما تم في مؤتمرات سابقة، والتي لم تكن سوى شعارات ليس لها حيز تنفيذي.

وأضاف سمير طنطاوي، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، أن هناك نية جادة من قادة الدول لاتخاذ إجراءات حقيقية على الأرض، وذلك يتضح من تصريحات دول العالم والقادة بأهمية تنفيذ ما جاء في مؤتمر باريس الذي عقد منذ عدة سنوات.

وأوضح طنطاوي، أن التصريحات الجادة جاءت نتيجة لتأثر المدن الصناعية الكبرى بالتغيرات المناخية بشكل كبير، ولم يعد الضرر منحصرا على الدول النامية فقط . موضحا أن اجتماع قمة العشرين بإيطاليا كانت له مخرجات تخص إعادة توجيه الاستثمارات إلى مشروعات الطاقة الجديدة ، وهو يعتبر قرار تاريخي .

ولفت طنطاوي إلى أن الدول الصناعية الضخمة باتت تشعر بالخطر الذي لم تكن تعاني منه مسبقا، متابعا أن التمويل هو أحد الآليات الهامة جدا في قضية تغير المناخ".

وأردف طنطاوي، أن بحوث التكيف للمحاصيل الزراعية من ضمن الأمور المكلفة والتي تحتاج لهذا التمويل، مضيفا: "نأمل أن يكون هناك آلية للمتابعة والمراقبة على الإجراءات".