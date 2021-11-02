عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مشروع التغيرات المناخية: قادة العالم لديهم نية لتنفيذ قرارات قمة المناخ

صدى البلد

قال الدكتور سمير طنطاوي، مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن العالم أجمعه كان ينتظر من قمة المناخ اتخاذ إجراءات على الأرض، على عكس ما تم في مؤتمرات سابقة، والتي لم تكن سوى شعارات ليس لها حيز تنفيذي.

وأضاف سمير طنطاوي، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، أن هناك نية جادة من قادة الدول لاتخاذ إجراءات حقيقية على الأرض، وذلك يتضح من تصريحات دول العالم والقادة بأهمية تنفيذ ما جاء في مؤتمر باريس الذي عقد منذ عدة سنوات.

وأوضح طنطاوي، أن التصريحات الجادة جاءت نتيجة لتأثر المدن الصناعية الكبرى بالتغيرات المناخية بشكل كبير، ولم يعد الضرر منحصرا على الدول النامية فقط . موضحا أن اجتماع قمة العشرين بإيطاليا كانت له مخرجات تخص إعادة توجيه الاستثمارات إلى مشروعات الطاقة الجديدة ، وهو يعتبر قرار تاريخي .

ولفت طنطاوي إلى أن الدول الصناعية الضخمة باتت تشعر بالخطر الذي لم تكن تعاني منه مسبقا، متابعا أن التمويل هو أحد الآليات الهامة جدا في قضية تغير المناخ".

وأردف طنطاوي، أن بحوث التكيف للمحاصيل الزراعية من ضمن الأمور المكلفة والتي تحتاج لهذا التمويل، مضيفا: "نأمل أن يكون هناك آلية للمتابعة والمراقبة على الإجراءات". 

الدكتور سمير طنطاوي مشروع التغيرات المناخية قمة المناخ الدول النامية الدول الصناعية

ترشيحاتنا

علي جمعة: النبي والقرآن والإيمان مكون واحد

النشرة الدينية.. كيفية صلاة الاستسقاء وحكم وضع المصحف في السيارة ومبروك عطية يرد على زوجة لا تعاشر زوجها إلا بـ 50 جنيه

مانشستر يونايتد يتعادل مع أتالانتا في الشوط الأول بدوري الأبطال

الحكومة: تطبيق جواز سفر صحي غدا.. فيديو

التعادل السلبي ينهي الشوط الأول من مواجهة برشلونة ودينامو كييف بدوري الأبطال

لحماية المستخدمين.. فيسبوك يعلن إيقاف ميزة التعرف على الوجه لإثارته مخاوف مجتمعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجتي لا تعاشرني إلا بـ 50 جنيهاً.. رد صادم من مبروك عطية

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

قرارات حكومية عاجلة بشأن كورونا

بعد انتشاره على التيك توك.. مصير شابين يصوران معاقا عاريا تحت تهديد السلاح

حرب عالمية عنيفة.. البابا فرنسيس يوجه رسالة تحذير إلي العالم

الأطباء ينجحون في إنقاذ الضحية الثانية لقاتل الإسماعيلية

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فلسطين تنكس الأعلام.. لماذا ترفض بريطانيا تصحيح الخطأ في ذكرى وعد بلفور المشؤوم؟

في ذكرى وفاته الـ17.. إنجازات حكيم العرب والأب المؤسس للإمارات الشيخ زايد آل نهيان تتحدث

رحلة الفول النابت من احتكار ملوك الفراعنة لطعام شعبي.. نوستالجيا

تجمع دول الساحل والصحراء| "أمل أفريقيا" لتحقيق الأمن ومستقبلها في التنمية

فيديو

فيديوجراف.. كيف ظهر محمد رمضان في حفله بالسعودية؟

طرده من نادي الزمالك وذكرياته في إمبابة.. ماذا قال أوس أوس لصاحبة السعادة

تصرف مخجل.. تحويل مسجد إلى كوافير حريمي في الإسماعيلية.. فيديو جراف

جورج وسوف: السعودية تشهد تطورا ثقافيا كبيرا بموسم الرياض ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ