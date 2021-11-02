عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مستشار شركة العاصمة الإدارية: لم تصلنا أي بلاغات نصب عن بيع وحدات سكنية

صدى البلد

أكد المستشار أسامة مؤنس، رئيس القطاع القانوني بشركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية، أن جميع اعلانات بيع وحدات بالعاصمة الادارية الجديدة وهمية، قائلا: "أي حد عايز يشترى وحدة من الوحدات فى العاصمة لابد ان يتأكد من معايير محددة، وأول حاجة يتأكد منها صدور رخصة بناء للوحدة الراغب في شرائها".

وأضاف المستشار أسامة مؤنس، فى تصريحات له، أن المواطن الراغب في شراء وحدة عليه أن ينزل يشاهد برؤية العين يشوف موقع الشقة على الطبيعة، كما عليه أن يلجأ لنا كقطاعات العاصمة لنجاوب على كل اسئلة المشتري عن قانونية الوحدات.

وتابع: "الاعلان عن بيع وحدات العاصمة يلزمه الحصول على ترخيص بيع وبناء 30% من المساحة وعلى المواطنين اللجوء لإدارة العاصمة الإدارية الجديدة قبل شراء الوحدات، وانصح المواطنين بالدخول على موقع العاصمة الإدارية الجديدة للحصول على المعلومات الصحيحة"، مؤكدا أنهم لم تصل لهم اى بلاغات بخصوص النصب في بيع وحدات العاصمة الإدارية الجديدة.

المستشار أسامة مؤنس مستشار شركة العاصمة الادارية شركة العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة وحدات العاصمة

ترشيحاتنا

دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يتقدم على بنفيكا بثنائية في الشوط الأول

علي جمعة: النبي والقرآن والإيمان مكون واحد

النشرة الدينية.. كيفية صلاة الاستسقاء وحكم وضع المصحف في السيارة ومبروك عطية يرد على زوجة لا تعاشر زوجها إلا بـ 50 جنيه

مانشستر يونايتد يتعادل مع أتالانتا في الشوط الأول بدوري الأبطال

الحكومة: تطبيق جواز سفر صحي غدا.. فيديو

التعادل السلبي ينهي الشوط الأول من مواجهة برشلونة ودينامو كييف بدوري الأبطال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجتي لا تعاشرني إلا بـ 50 جنيهاً.. رد صادم من مبروك عطية

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

قرارات حكومية عاجلة بشأن كورونا

بعد انتشاره على التيك توك.. مصير شابين يصوران معاقا عاريا تحت تهديد السلاح

حرب عالمية عنيفة.. البابا فرنسيس يوجه رسالة تحذير إلي العالم

الأطباء ينجحون في إنقاذ الضحية الثانية لقاتل الإسماعيلية

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فلسطين تنكس الأعلام.. لماذا ترفض بريطانيا تصحيح الخطأ في ذكرى وعد بلفور المشؤوم؟

في ذكرى وفاته الـ17.. إنجازات حكيم العرب والأب المؤسس للإمارات الشيخ زايد آل نهيان تتحدث

رحلة الفول النابت من احتكار ملوك الفراعنة لطعام شعبي.. نوستالجيا

تجمع دول الساحل والصحراء| "أمل أفريقيا" لتحقيق الأمن ومستقبلها في التنمية

فيديو

فيديوجراف.. كيف ظهر محمد رمضان في حفله بالسعودية؟

طرده من نادي الزمالك وذكرياته في إمبابة.. ماذا قال أوس أوس لصاحبة السعادة

تصرف مخجل.. تحويل مسجد إلى كوافير حريمي في الإسماعيلية.. فيديو جراف

جورج وسوف: السعودية تشهد تطورا ثقافيا كبيرا بموسم الرياض ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ