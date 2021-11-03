السيطرة على حريق محدود داخل أحد الفنادق بالأقصر.. صور

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، في السيطرة على حريق محدود نشب في إحدى غرف فندق بوسط مدينة الأقصر.



وتلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد باندلاع النيران في غرفة داخل احد الفنادق السياحية بوسط المدينة.

وعلى الفور انتقلت سيارتي إطفاء وسيارات الإسعاف وجميع قيادات المديرية لموقع الحادث.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالأقصر من السيطرة على النيران التي نشبت نتيجة ماس كهربائي في إحدى غرف الفندق.



وانتقل مدير الأمن وعدد من قيادات المديرية لموقع الحادث لمتابعة الوضع عقب السيطرة على الحريق.

كما جرى الدفع برجال الإنقاذ من داخل الفندق حاملين أسطوانات أكسجين لإخراج النزلاء من الفندق.

ولم يسفر الحريق عن أي مصابين أو خسائر بشرية، حيث تمت السيطرة على النيران بعد دقائق من اندلاعها.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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