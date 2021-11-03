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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بحب أركز.. محيي إسماعيل يروي طقوسه في أثناء تناول الطعام | فيديو

محي اسماعيل
محي اسماعيل

حل الفنان محيي إسماعيل، ضيفا على الإعلامية اسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة  "المذاع على قناة " دي إم سي".


وفاجأت الفنان إسعاد يونس الفنان محيي إسماعيل بوليمة من الأسماك وكميات كبيرة من الطعام، في إحدى فقرات البرنامج.

 

وقال محيي إسماعيل:"  لا توجد لدي طقوس في تناول الطعام، والطقوس التي أتبعها هي تناول الطعام فقط،  واحب تناول الطواجن والعكاوي واحب تناول الفراخ".

 

وأضاف محيي إسماعيل:" الدكتور مانعني من تناول اللحوم كي أبتعد عن تناول الدهون".

 

وتابع محيي إسماعيل:" لا احب مشاهدة الأفلام أثناء تناول الطعام؛ لأنني احب التركيز خلال تناوله".

 

محي إسماعيل اسعاد يونس صاحبة السعادة اخبار التوك شو الطعام

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