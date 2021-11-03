بحب أركز.. محيي إسماعيل يروي طقوسه في أثناء تناول الطعام | فيديو

حل الفنان محيي إسماعيل، ضيفا على الإعلامية اسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة "المذاع على قناة " دي إم سي".



وفاجأت الفنان إسعاد يونس الفنان محيي إسماعيل بوليمة من الأسماك وكميات كبيرة من الطعام، في إحدى فقرات البرنامج.

وقال محيي إسماعيل:" لا توجد لدي طقوس في تناول الطعام، والطقوس التي أتبعها هي تناول الطعام فقط، واحب تناول الطواجن والعكاوي واحب تناول الفراخ".

وأضاف محيي إسماعيل:" الدكتور مانعني من تناول اللحوم كي أبتعد عن تناول الدهون".

وتابع محيي إسماعيل:" لا احب مشاهدة الأفلام أثناء تناول الطعام؛ لأنني احب التركيز خلال تناوله".