أغنية خطيرة.. رامي صبري يهنئ الهضبة على نجاح أنت الحظ

هنأ الفنان رامي صبري، الهضبة عمرو دياب، بأغنيته الجديدة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



ونشر رامي صبري مقطع فيديو خلال الاحتفال بالأغنية، بصحبة عمرو دياب والشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي ومجموعة من الأصدقاء، وكتب "أغنية أنت الحظ الجديدة للهضبة، أغنية خطيرة لأصدقائي عزيز وتامر، وأخويا الكبير عمرو دياب، أغنية جميلة ألف مبروك".



أغنية «انت الحظ»، للفنان عمرو دياب، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة عبد المنعم، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.



وطرح الهضبة أغنية «انت الحظ»، بالتزامن مع عيد ميلاد عمرو دياب الستين، والذي احتفل به في اكتوبر الماضي، إذ أنه من مواليد 11 أكتوبر في بورسعيد.



وتقول كلمات الأغنية "عارف أنت الحظ بعينه، كان وشك حلو عليا، كل اللى الناس شايفينوا، ما يجيش واحد فى الميه، م اللى أنا لسه ماقولتهوش، أنا لو تبقى معايا بيترج القلب ويتهز، أنا لو تاخد عينى، يا نور عينى عينى ما تتعز، دا أنا خايف يا حبيبى، من عين اللى يخاف واللى يِجز، أهو إنت الحظ يا حظ، أنت الفرحة اللى فى بالى، والدنيا اللى إتمنيتها، بطلت أسرح بخيالى، ما خلاص أحلامى لقيتها، وباعيش اللى ماعيشتهوش، ياللى مروقها علينا، أنا لسه بكلم قلبى وبقوله ده جيه ينسينا أيام ضاعت من عمرى ميتحسبوش".

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