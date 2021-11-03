لماذا حذرت الصين مواطنيها وطالبتهم بتخزين المواد الغذائية؟.. تفاصيل

قالت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، إن وزارة التجارة الصينية أصدرت مؤخرا إشعارا حول الحفاظ على أسعار التوريد وتثبيت أسعار الخضروات وغيرها من الضروريات اليومية في السوق في الشتاء والربيع المقبل، لتشجيع الأسر على تخزين كمية معينة من الضروريات اليومية حسب الحاجة لتلبية احتياجات حياتها اليومية وحالات الطوارئ.

وأضاف فيحاء وانج، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن كلمة الطوارئ هي من جعلت هناك إثارة للجدل على جميع المواقع الإخبارية المختلفة، وجرى ذكر حالة الطوارئ بسبب اقترابنا من الشتاء، موضحة أن انخفاض درجات الحرارة يساعد على انتشار فيروس كورونا، لذلك توجد بعض الإصابات الجديدة في شمال الصين.

وتابعت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، أنه بسبب هذه الحالات شجعت الحكومة الصينية المواطنين على تخزين بعض الضروريات اليومية لاحتمال تعرض بعض المدن للمزيد من الإصابات والإغلاق الجزئي لمحاصرة انتشار الإصابة.

وأشارت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، إلى أن طلب الحكومة ليس إجباريا لكنه "نوع من التشجيع" فقط، نظرا لما حدث سابقا، حيث ازدادت عدد الإصابات وتم الإغلاق، ومن ثم فإن الأمر هو مجرد تشجيع واقتراحات وتوجيه، لافتةً إلى أن معظم الصينيين تلقوا اللقاح الصيني بجرعة أو جرعتين، وحاليا يوجد تطعيم للجرعة الثالثة لزيادة فاعلية اللقاح.

الصين تناشد مواطنيها تخزين الغذاء

ناشدت الحكومة في الصين مواطنيها بضرورة تخزين المواد الغذائية استعدادًا لحالة طوارئ لم تحددها بعد وفقاً لوكالة "رويترز"، حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية والخضروات بسبب سقوط الأمطار الكثيقة في البلاد وانتشار جائحة كورونا.

حالة طوارئ بالصين

وقالت وكالة رويتزر إن هناك توجيها صادرا عن وزارة التجارة الصينية بهذا الخصوص، الأمر الذي أحدث حالة من الإضطراب والتساؤلات على منصت السوشيال ميديا في الصين.

وناشدت وزارة التجارة الصينية في بيان لها أمس الاثنين، السلطات المحلية بالقيام بعمل جيد لضمان الإمداد واستقرار الأسعار، وان تقدم اى متحذيرات مبكرة لاى مشكلات تتعلق بالإمدادت.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.