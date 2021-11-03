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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مواجهة بحرية شرسة.. إيران تحبط محاولة أمريكية لاعتراض ناقلة نفط في خليج عمان

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن الحرس الثوري أحبط محاولة من الجيش الأمريكي لاحتجاز شحنة نفط من ناقلة إيرانية في بحر عمان.

وذكرت قناة "الخبر" الإيرانية أن مدمرة أمريكية أوقفت الناقلة الإيرانية في البحر ونقلت كميات من النفط منها إلى ناقلة أخرى تابعة لها قبل أن تتوجه لجهة مجهولة.

ومن هنا أدت قوات الحرس الثوري عملية إنزال جوي للسيطرة على الناقلة وتوجيهها نحو المياه الإقليمية لإيران.

وقالت القناة إنها ستنشر لقطات توثق المواجهة بين قوات الحرس الثوري والمدمرة الأمريكية.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أنه كان هناك محاولات عدة لمروحيات وسفن حربية أمريكية لاستعادة السيطرة على الناقلة، لكنها باءت بالفشل في تغيير مسير الناقلة.

وأكدت السلطات الإيرانية أن ناقلة النفط موجودة حاليا داخل المياه الإقليمية لها.

وتدخلت عدة قطع بحرية أمريكية مجددا بجهود أكبر لقطع مسير الناقلة وتغييره، إلا أن الأمر باء بالفشل.

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