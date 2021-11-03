حملات مكبرة لإزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوه وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد ، ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالباً بإزالة أي مخالفات على أراضي أملاك الدولة .

وتنفيذا لذلك ؛ شن حى المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة مكبرة لإيقاف اعمال البناء المخالف حيث تمكنت الحملة من إزالة حوائط بالدور الثالث بالعقار الكائن الجزيرة الخضراء امام صيدليه باسم الجديدة وكذا إزالة سور بلكونه بشارع فاروق عبد الوهاب سيدي بشر بحري فضلا عن إيقاف أعمال بناء بالدور الثامن عشر عباره عن مبانى حوائط وصب سقف ردود بالعقار رقم ١٧ بشارع محمد عبد السلام وتم ازالة السور والحوائط بالكامل، كما تم فك شدة خشبية لأعمدة بالدور الثالث علوى بعزبة ميرزا ،والتحفظ على كمية من الاخشاب بالاضافة الى إزالة باب حديد بالدور الخامس بالعقار الكائن شارع الصاغ عبد السلام من شارع جمال عبد الناصر .

اقرأ أيضًا:

من يناير وحتى سبتمبر.. محافظة الإسكندرية: تدريب 313 شخصا على حرف مختلفة



وقام حي العامرية أول برئاسة محمد عبد الله حملة مكبرة أسفرت عن إزالة أعمال بناء مخالف بالمهد عبارة عن بناء غرفتين من الطوب بحرم مصرف غرب النوبارية قبل كوبري السجاد وكذا ازالة أسوار بقطعة أرض بمساحة نحو ١٠٠ م منطقة المستعمرة .

ونفذ حى العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت حمله مكبرة تمكنت من إيقاف اعمال بناء مخالف بأحد العقارات بمنطقة الناصريه القديمه حيث تم فك شده خشبيه لأعمدة بالدور الأرضى والتحفظ على كمية من الاخشاب كما نفذ الحي حملتين لمنطقة الكينج قبلى الكافورى وقرية عرابى أسفرت عن إزالة عدد من المخالفات .

وقام حى الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك حملة فورية لإزالة أعمال بناء قواطع مبانى بالعقار ٦ شارع البوريني - الجمرك وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالف .

وواصل حى وسط الإسكندرية حملاته برئاسة الاستاذ رجب النقيدى لايقاف اعمال البناء المخالف حيث تم ازالة الدور الثامن علوى عبارة عن شقة وحوائط واسقف بالعقار الكائن بشارع ابو عبدالله من المرسي بمحور المحمودية -الحضرة الجديدة وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالف