تفاصيل إصابة عمر مرموش نجم منتخب مصر وفرص لحاقه بمواجهتى أنجولا والجابون.. خاص

كشف مصدر مسئول داخل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تفاصيل إصابة عمر مرموش نجم الفراعنة المحترف بصفوف شتوتجارت الألمانى .



ويستعد منتخب مصر لمواجهتى أنجولا والجابون يومى 12 و 16 نوفمبر الجاري فى إطار لقاءات الجولة الخامسة والسادسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



وأكد المصدر أن عمر مرموش يعانى من الإصابة فى أنكل القدم وهو الأمر الذى أدى إلى ابتعاده عن المشاركة مع فريقه فى المباريات الماضية بالدوري الألمانى .



وأضاف الأيام القليلة المقبلة ستحسم مصير مشاركته مع منتخب مصر أو من عدمه من خلال تطورات إصابته ونسبة شفاءه منها ، مؤكدا أن الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش يأمل فى لحاقه بمباراتى أنجولا والجابون كونه واحدا من أهم العناصر داخل المنتخب .





وعلى جانب أخر ، قرر البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم حضور معظم مباريات الدورى المصري ، وذلك من أجل اختيار أفضل العناصر للانضمام إلى معسكر .

ويرفض كيروش فكرة اقتصار قائمة المنتخب على اللاعبين الذين تواجدوا خلال معسكر المنتخب الماضى لمواجهتى ليبيا فى ظل رغبته فى تجربة عدد جديد من اللاعبين ومنحهم فرصة التواجد مع الفراعنة .

واستقر كيروش على عمل روشتة من أجل متابعة كافة مباريات الدورى الممتاز ، يأتى على رأسها حضوره المباريات بجانب حضور جهازه المعاون عدد من المباريات الأخرى ، ووجه كيروش جهازه المعاون بتقديم تقرير شامل عن كل جولة من جولات الدورى الممتاز واللاعبين الذين ظهروا بشكل جيد خلالها .

ويرفض كيروش نغمة أن المنتخب حسم التأهل إلى الدور المقبل من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم فى ظل قناعاته إنه وفقا للأرقام فإن التأهل لم يحسم بعد وأن المنتخب لديه مباراتين قويتين أمام أنجولا والجابون ويجب الفوز بهما من أجل السير بخطى ثابتة نحو النتائج المتميزة .

ونجح كيروش فى خطف أنظار المصريين وعشاق الكرة خلال المباراتين الماضيتين نتيجة هدوءه التام فى التعامل مع المباريات وسيطرته على اللاعبين بشكل جيد داخل وخارج الملعب نتيجة الشخصية اقوية التى يتمتع بها وخبراته الكبيرة .

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 10 نقاط يأتى خلفه منتخب ليبيا بـ 6 نقاط ، وبات المنتخب قاب قوسين أو أدنى من حسم التأهل إلى الدور المقبل .