عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يمن الحماقي: مصر تمتلك خبرات في مجال التغير المناخي.. وكلمة الرئيس تثبت ذلك

الدكتورة يمن الحماقي
الدكتورة يمن الحماقي

شارك الرئيس السيسي في أعمال الدورة الـ 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لـتغير المناخ في مدينة "جلاسجو" الأسكتلندية، وألقى كلمته التي تضمنت الجهود المصرية للتكيف مع التغير المناخي.

وقالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، معلقة على الحدث، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لقمة المناخ يعني أن مصر مهيئة بشكل كبير للتكيف مع التغيرات المناخية كما جاء في كلمته التي عبر فيها عن الدور الفاعل لمصر في هذا المجال.

رشاد عبده: افتتاح طريق الكباش حدث عظيم يمكن أن يساهم في تقليل الأسعار

كيف كان أداء الذهب والدولار خلال أكتوبر؟


وأوضحت "الحماقي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن دور مصر الفاعل في مجال المناخ يتجلى واضحا في  عقد المؤتمرات لمناقشة قضايا تغير المناخ ورغبتها في تنظيم "كوب 27" وما قامت به في هذا الشأن على المستوى الأفريقي أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي وما تقوم به في مجال الطاقة المتجددة وامتلاكها لخبرات دولية مكنتها من إقامة مشروعات مثل "بنبان" بأسوان وصناعة السيارات الكهربائية ونقل تجربتها  للقارة السمراء، فضلا عن جهودها في القطاع الزراعي وزراعات الغابات.
وأكدت الخبير الاقتصادي ضرورة التفريق بين مصطلح  "التكيف" و"التخفيف" في مجال التغير المناخي، حيث إن القيام بزراعة الغابات والأشجار لتحقيق "التخفيف" وتحقيق "التكيف" يأتي من الطاقات المتجددة.
وقالت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن مصر تستطيع  الاستفادة من حضور الرئيس السيسي في تمثيل القارة الأفريقية والمنطقة العربية فيما يخص قضايا التغير المناخي، بالإضافة إلى تقديم الخبرات البشرية التي من الممكن أن تترتب عليها زيادة الأنشطة الاقتصادية في مجالات التغير المناخي.

الأمم المتحدة الرئيس السيسي تغير المناخ القطاع الزراعى الطاقة المتجددة صناعة السيارات الكهربائية

ترشيحاتنا

أول تحرك برلماني بشأن قرار تسجيل سناتر الدروس الخصوصية بمأمورية الضرائب

السعودية تحقق إنجازا جديدا

الحبس سنة.. عقوبة منتحل صفة موظف خدمة عملاء

مصوغات ذهبية بكمية كبيرة.. كشف غموض سرقة فيلا نادية الجندي "فيديو"

السعودية تنتزع آلاف المتفجرات من أراضي اليمن

النشرة الدينية| لكل من يعاني التقطيع في الصلاة إليك الحل الفعال.. وهل يجوز جمع الصلوات الخمس بسبب الدروس والعمل.. وأفضل صلاة بعد الفريضة.. وهل الصدقات تمحو الذنوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

سيناريو خالتي فرنسا في القليوبية.. علقة موت لـ مُدرسة على يد زوجة أخيها وشقيقتها

تفاصيل إصابة عمر مرموش نجم منتخب مصر وفرص لحاقه بمواجهتى أنجولا والجابون.. خاص

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

لـ ملاك العقارات..غرامة تصل مليوني جنيه حال القيام بهذا الإجراء

قبل القمة.. شوبير يعلن خبرا صادما بشأن شيكابالا

من هنا بدأت حكايات المرأة والساطور.. سميحة عبد الحميد قطعت زوجها في أكياس بسبب عشيقها| نوستالجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج التهاب الجيوب الانفية في المنزل وأفضل المضادات

وصفة سريعة لتحضير الدونات بمذاق شهي مثل المحلات

خطوة واحدة تنهي رعب شبح حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية بين الثلاثة الكبار

بحضور محافظ بورسعيد.. هيفاء وهبي تحيي حفلاً غنائيًا ساهرًا في بور فؤاد|شاهد

فيديو

فيديو جراف.. وفاة الضحية الثانية في حادث الساطور بالإسماعيلية

حالة طوارئ.. الصين تناشد مواطنيها تخزين الغذاء.. ما القصة؟

رد مبروك عطية.. زوجتي لا ترضى بمعاشرتي إلا مقابل 50 جنيها

فيديو جراف.. رحلة صعود عفروتو من عامل بمقهي إلى نجم الراب

المزيد

ساحة رأي

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ