يمن الحماقي: مصر تمتلك خبرات في مجال التغير المناخي.. وكلمة الرئيس تثبت ذلك

شارك الرئيس السيسي في أعمال الدورة الـ 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لـتغير المناخ في مدينة "جلاسجو" الأسكتلندية، وألقى كلمته التي تضمنت الجهود المصرية للتكيف مع التغير المناخي.

وقالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، معلقة على الحدث، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لقمة المناخ يعني أن مصر مهيئة بشكل كبير للتكيف مع التغيرات المناخية كما جاء في كلمته التي عبر فيها عن الدور الفاعل لمصر في هذا المجال.



وأوضحت "الحماقي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن دور مصر الفاعل في مجال المناخ يتجلى واضحا في عقد المؤتمرات لمناقشة قضايا تغير المناخ ورغبتها في تنظيم "كوب 27" وما قامت به في هذا الشأن على المستوى الأفريقي أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي وما تقوم به في مجال الطاقة المتجددة وامتلاكها لخبرات دولية مكنتها من إقامة مشروعات مثل "بنبان" بأسوان وصناعة السيارات الكهربائية ونقل تجربتها للقارة السمراء، فضلا عن جهودها في القطاع الزراعي وزراعات الغابات.

وأكدت الخبير الاقتصادي ضرورة التفريق بين مصطلح "التكيف" و"التخفيف" في مجال التغير المناخي، حيث إن القيام بزراعة الغابات والأشجار لتحقيق "التخفيف" وتحقيق "التكيف" يأتي من الطاقات المتجددة.

وقالت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن مصر تستطيع الاستفادة من حضور الرئيس السيسي في تمثيل القارة الأفريقية والمنطقة العربية فيما يخص قضايا التغير المناخي، بالإضافة إلى تقديم الخبرات البشرية التي من الممكن أن تترتب عليها زيادة الأنشطة الاقتصادية في مجالات التغير المناخي.